Сили оборони відбили понад 90 атак агресора: карта бойових дій на 11 лютого

Повномасштабна війна в Україні триває вже 718 добу. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Окрім того, атакують на різних напрямках фронту.

За минулу добу відбулося 98 бойових зіткнень. Наші захисники відбили 92 атаки російських загарбників. Карту бойових дій публікує 24 Канал.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Наші військові виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"без суттєвих змін.– ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Окрім того, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"агресор наступальних (штурмових) дій не вів.– українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, південно-східніше Виїмки, Роздолівки Донецької області. НаСили оборони відбили 14 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога. Окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Захисники стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Сили оборони протягом минулої доби відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області,

– повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони знищили пункти управління, артзасоби, РЛС

українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Там відбили 35 атак.– 2 атаки ворога в районі Водяного Донецької області.– 2 атаки західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з займаних позицій. Упродовж минулої доби окупанти здійснили 2 штурмові дії, втім, успіху не мали.

Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ нанесли ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 2 артилерійських засобах та 1 РЛС Росії.