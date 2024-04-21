Окупанти штурмують найбільше на 3 напрямках, за добу понад 100 зіткнень: карта фронту 21 квітня

Російська окупаційна армія уже 788 добу здійснює спроби прорвати лінію оборони ЗСУ. Ворог посилив кількість штурмів позицій українців на трьох напрямках фронту.

Протягом минулої доби відбулося 115 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 15 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 109 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на фронті

Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.Окупанти, за підтримки авіації, 2 рази атакували позиції наших захисників в районі населеного пункту Стельмахівка Луганської області.Загарбники 10 разів атакували позиції наших захисників в районах населеного пункту Терни Донецької області.Українські Сили оборони відбили 28 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Кліщіївка, Іванівське, Новий Донецької області.

Ситуація на полі бою на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Наші захисники відбили 32 атаки в районах населених пунктів Семенівка, Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Невельське та Олександропіль Донецької області.

Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог 25 разів намагався прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Втрати загарбників

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 районах зосередження особового складу, 1 складу боєприпасів, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 району зосередження озброєння та військової техніки противника.

Окупанти, за підтримки авіації, 4 рази атакували позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.Противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, окупанти здійснили 3 безуспішні атаки позицій наших військ.