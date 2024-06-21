Росіяни знову були активними на Торецькому напрямку: карта бойових дій за 21 червня
Російська армія вже 848 добу намагається прорвати лінію оборони наших захисників та окупувати нові території України. Цієї доби ворог активізувався на Торецькому напрямку.
Про це в етері національного маратону повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він пояснив, що протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень, а російський агресор завдав 45 авіаційних ударів та 99 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, передає 24 Канал.
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Що відбувається на Сході УкраїниНа Харківському напрямку відбулося 3 бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Липці та Вовчанськ.
Ворог продовжує атакувати біля Вовчанська: дивіться на картіНа Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 18. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Стельмахівки, Степової Новоселівки, Піщаного Харківської області.
ЗСУ стримують ворога біля Синьківки: дивіться на картіНа Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 9 атакам противника в районах населених пунктів Греківка, Невське та в Серебрянському лісництві Луганської області.
Росіяни намагалися сунутися біля Греківки: дивіться на картіНа Сіверському напрямку Силами оборони відбито 8 атак у районах Роздолівки, Верхньокам'янського Донецької області.
Сили оборони відбили атаки в районі Роздолівки: дивіться на картіНа Краматорському напрямку
Ворог активізувався біля Кліщіївки: дивіться на картіНа Торецькому напрямку противник активізувався та вчинив 10 безуспішних атак в районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк.
Росіяни активізувалися біля Нью-Йорка: дивіться на картіНа Покровському напрямку вже традиційно найгарячіше. Тут наші захисники відбивали 53 атаки в районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське Донецької області.
ЗСУ відбили атаки біля Сокола: дивіться на картіНа Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших підрозділів.
Українські захисники відбили атаки біля Красногорівки: дивіться на карті
Що відбувається на ПівдніНа Времівському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні штурми наших позицій в районі населеного пункту Водяне Донецької області.
Ворог намагався атакувати в районі Водяного: дивіться на картіНа Оріхівському напрямку відбулося 2 зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області.
Сили оборони відбили наступ біля Малої Токмачки: дивіться на картіНа Придніпровському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог вчинив тут 6 атак позицій Сил оборони.