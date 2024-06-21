Росіяни знову були активними на Торецькому напрямку: карта бойових дій за 21 червня

Російська армія вже 848 добу намагається прорвати лінію оборони наших захисників та окупувати нові території України. Цієї доби ворог активізувався на Торецькому напрямку.

Про це в етері національного маратону повідомив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій. Він пояснив, що протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень, а російський агресор завдав 45 авіаційних ударів та 99 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Сході України

Навідбулося. Бої точилися в районах населених пунктів Глибоке, Липці та Вовчанськ.

Ворог продовжує атакувати біля Вовчанська: дивіться на карті

Накількість бойових зіткнень за добу. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Стельмахівки, Степової Новоселівки, Піщаного Харківської області.

ЗСУ стримують ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Нанаші війська стали на завадів районах населених пунктів Греківка, Невське та в Серебрянському лісництві Луганської області.

Росіяни намагалися сунутися біля Греківки: дивіться на карті

НаСилами оборониу районах Роздолівки, Верхньокам'янського Донецької області.

Сили оборони відбили атаки в районі Роздолівки: дивіться на карті

На

українські захисникипрорвати нашу оборону в районах Нового, Кліщіївки, Калинівки, Андріївки та Іванівського Донецької області.

Ворог активізувався біля Кліщіївки: дивіться на карті

Напротивник активізувався та вчинивв районах населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та міста Торецьк.

Росіяни активізувалися біля Нью-Йорка: дивіться на карті

Навже традиційно найгарячіше. Тут наші захисникив районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Воздвиженка, Сокіл, Євгенівка, Карлівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське Донецької області.

ЗСУ відбили атаки біля Сокола: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати загарбників у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворогнаших підрозділів.

Українські захисники відбили атаки біля Красногорівки: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Наворог здійснивнаших позицій в районі населеного пункту Водяне Донецької області.

Ворог намагався атакувати в районі Водяного: дивіться на карті

Навідбулосяв районі Малої Токмачки Запорізької області.

Сили оборони відбили наступ біля Малої Токмачки: дивіться на карті

Наворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби ворог вчинив тутСил оборони.