Ворог намагається прорвати оборону на кількох напрямках: карта бойових дій 22 березня
22 березня 2024, 10:29Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог не полишає спроб наступати та прорвати оборону Збройних Сил України. Однак українські захисники дають відсіч російським окупантам, завдаючи їм чималих втрат.
Загалом протягом доби відбулося 74 бойових зіткнення. Ворог намагався наступати на 6 напрямках.
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Де тривають запеклі боїКуп'янський напрямок: окупанти за підтримки авіації двічі намагалися штурмувати позиції Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.
Окупанти тиснуть в районі Синьківки: дивіться на картіЛиманський напрямок: ЗСУ відбили 11 атак ворога поблизу Білогорівки Луганської області та 4 населених пунктів Донецької області. Окупанти також намагалися прорвати оборону, використовуючи підтримку авіації.
Запеклі бої на Лиманському напрямку: дивіться на карті
Бахмутський напрямок: російські загарбники 15 разів намагалися атакувати в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, однак успіху не мали.
Яка ситуація біля Бахмута: дивіться на картіАвдіївський напрямок: Сили оборони відбили 5 ворожих атак поблизу Бердичів, Семенівки, Тоненького та Первомайського Донецької області.
Бої на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Новопавлівський напрямок: на цій ділянці тривають запеклі бої. Ворог 25 разів протягом доби намагався прорвати оборону поблизу Красногорівки, Новомихайлівки, Водяного та Урожайного.
Найбільше атак – на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація на ПівдніОріхівський напрямок: окупанти за підтримки авіації 8 разів намагалися прорвати позиції Сил оборони. Запеклі бої точилися біля Старомайорського та Роботиного.
Окупанти намагаються прорвати оборону біля Роботиного: дивіться на карті
Херсонський напрямок: ворог наступальних чи штурмових дій протягом доби не вів.