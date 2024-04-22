Окупанти тиснуть на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій 22 квітня

Загарбники не полишають спроб наступати та прорвати оборону ЗСУ. Проте наші захисники дають відсіч окупаційним військам, завдаючи їм чималих втрат.

Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на фронті

Оперативна ситуація на цій ділянці залишається без суттєвих змін.Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Куп'янський напрямок. На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.ЗСУ відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

Лінія фронту на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Українські захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

Ситуація на полі бою на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Окупанти 23 рази намагалися прорвати оборону ЗСУ на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА противника.

Противник 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ.