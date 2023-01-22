Безуспішний наступ ворога та потужні удари Сил оборони: карта бойових дій станом на 22 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники вже 333 добу повномасштабної війни обороняють Укаїну від російських загарбників. Окупанти не полишають спроб наступати на Бахмутському напрямку, однак, отримують від наших воїнів потужну відсіч.
Про ситуацію на фронті станом на ранок 22 січня розповіли у Генштабі ЗСУ. Детальніше інформує 24 Канал.
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Сили оборони завдали 17 авіаційних ударів по ворогу
Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та ще 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження загарбників.
Окрім того, українські захисники відбили атаки ворога у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам'янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.
Загроза ракетних ударів ворога
Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
У Генштабі ЗСУ наголошують, що загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і дронів-камікадзе залишається по всій Україні.
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Яка ситуація на фронті: дивіться карту
Що відбувається на основних напрямках фронту
- Окупанти намагалися наступатина Авдіївському та Лиманському напрямках. Втім, безуспішного. Також російські військові продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку. Зокрема, нарощують інтенсивність застосування авіації. На інших напрямках загарбники обороняються.
- Від ворожого мінометного та артилерійського вогню постраждали райони населених пунктів Бруски Чернігівської області, Сопич – Сумської, а також Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп'янськ на Харківщині.
- На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському – наступальних угруповань противника не виявлено.
- На Куп'янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.
- На Лиманському – ворог обстріляв Макіївку, Площанку, Червонопопівку, Кузьмине і Серебрянське лісництво Луганської області.
- На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали позиції наших військ в районах понад 15 населених пунктів. Серед них: Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Білогорівка, Соледар, Бахмут, Кліщіївка, Нью-Йорк, Дружба і Залізне Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Георгіївка, Красногорівка і Мар'їнка на Донеччині.
- На Новопавлівському – окупанти обстріляли Богоявленку та Микільське Донецької області.
- На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема: Времівка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Кам’янське, Зелений Гай і Новосілка на Запоріжжі.
- На Херсонському напрямку окупанти знову обстріляли з усього спектру артилерії Білозерку, Дніпровське, Янтарне, Берегове та Херсон.