Безуспішний наступ ворога та потужні удари Сил оборони: карта бойових дій станом на 22 січня

Українські захисники вже 333 добу повномасштабної війни обороняють Укаїну від російських загарбників. Окупанти не полишають спроб наступати на Бахмутському напрямку, однак, отримують від наших воїнів потужну відсіч.

Про ситуацію на фронті станом на ранок 22 січня розповіли у Генштабі ЗСУ. Детальніше інформує 24 Канал.

Читайте також Не має стратегічного значення, проте важливий: пояснення ISW, чому ЗСУ борються за Бахмут

Сили оборони завдали 17 авіаційних ударів по ворогу

Упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів та ще 3 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження загарбників.

Окрім того, українські захисники відбили атаки ворога у районах населених пунктів Новоселівське Луганської області та Терни, Серебрянське лісництво, Верхньокам'янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Загроза ракетних ударів ворога

Протягом доби ворог завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі ЗСУ наголошують, що загроза завдання ударів з використанням ракет наземного та повітряного базування і дронів-камікадзе залишається по всій Україні.

Зверніть увагу Надійні, але не без проблем: що відомо про гелікоптер Super Puma, який розбився в Броварах

Яка ситуація на фронті: дивіться карту

Що відбувається на основних напрямках фронту