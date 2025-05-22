Понад 140 боєзіткнень, запеклі бої на відразу кількох напрямках: карта фронту 22 травня

В Україні триває 1184 доба повномасштабного російського вторгнення. На фронті протягом минулої доби зафіксували 144 бойових зіткнення.

Найбільше атак відбулося на Покровському напрямку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Де відбулися атаки

На Харківському напрямку ворог 6 разів марно намагався просунутися в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 4 атаки окупантів поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку сталося 17 боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі.

Росіяни атакували біля Греківки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку наші війська відбили 2 атаки противника в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку ворог здійснив 3 атаки у районі Часового Яру та у бік Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог 16 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Дружби та Торецька.

Ворог тисне на Торецьк: дивіться на карті

На Покровському напрямку захисники зупинили 54 штурмові дії в районах населених пунктів Яблунівка, Зоря, Шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Промінь, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки.

Противник активізувався біля Миролюбівки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку оборонці відбили 19 атак у районах населених пунктів Багатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле.

Окупанти наступають у напрямку Зеленого Поля: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку окупанти 3 рази намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Високого.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили 4 атаки в районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи 1 раз намагалися просунутися уперед – успіху не мали.

На Курському напрямку українські воїни відбили 5 атак загарбників. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіаційні бомби, та здійснив 191 обстріл, дев’ять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

До слова, за минулу добу українські військові ліквідували 870 російських загарбників і знищили 245 одиниць техніки та озброєння. Загальні втрати Росії, за даними Генштабу, станом на ранок 22 травня перевищили 977 тисяч бійців.