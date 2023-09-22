ЗСУ штурмують росіян під Бахмутом, ворог атакує біля Роботиного: карта боїв за 22 вересня

Сили оборони України ведуть оборону на Сході та Півдні України, а також наступ на Мелітопольському та Бахмутському напрямку. Українські бійці закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 59 ракетних та 62 авіаційних удари, здійснив 55 обстрілів з РСЗВ як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах.

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Росіяни намагаються відновити втрачене положення

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі північно-східніше Григорівки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

ЗСУ штурмують південніше Бахмута: карта боїв

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Тут упродовж минулої доби окупанти здійснили 12 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Росіяни намагаються витіснити ЗСУ з Мар'їнки: карта боїв

Сили оборони успішно відбили атаку ворога в районі Микільського Донецької області.

Сили оборони відбили атаку росіян у районі Микільського

атаки противника в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області завершилися для загарбників значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Росіяни атакують у районах Малої Токмачки та Роботиного: карта боїв

Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці.Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій. У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищувати склади забезпечення та наносити успішне ураження по тилах противника. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.