Ворог тисне на 6 напрямках, тривають запеклі бої: карта бойових дій 23 квітня
23 квітня 2024, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські загарбники не полишають спроб атакувати позиції ЗСУ та прорвати оборону. Однак українські захисники продовжують давати гідну відсіч окупантам, завдаючи їм чималих втрат.
Не припиняє ворог і постійних обстрілів. Так, протягом доби було зафіксовано 6 ракетних і 77 авіаційних ударів, а також близько 100 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та різних населених пунктах.
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На Сході ворог посилює атакиКуп'янський напрямок: ворог наступальних (штурмових) дій не вів.Лиманський напрямок: ворог провів 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни й Торське Донецької області.
Бої на Лиманському напрямку: дивіться на картіБахмутський напрямок: українські захисники відбили 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.
Ворог тисне на Часів Яр: дивіться на картіАвдіївський напрямок: ЗСУ відбили 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.
Окупанти не полишають атак на Авдіївському напрямку: дивіться на картіНовопавлівський напрямок: Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог тисне на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті