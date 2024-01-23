Сили оборони стримують росіян біля Мар'їнки та Авдіївки: карта фронту 23 січня

Розпочалася 699 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Українські захисники попри спроби ворога прорвати лінію фронту продовжують знищувати ворожі війська.

У Генштабі ЗСУ вранці 23 січня повідомили, що за минулий день відбувалось 68 бойових зіткнень. У цьому матеріалі 24 Каналу читайте про ситуацію на полі бою та дивіться, який вигляд має лінія фронту.

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Ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Ворог укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту наші захисники відбили 4 атаки ворога в районах Синьківки Харківської області.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Українські війська відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще 5 атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.Збройні Сили відбили 7 атак противника неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.ОСУВ "Таврія" інформує, що українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще 7 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

ЗСУ відбили численні атаки росіян на Мар'їнському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Втрати окупантів: останні новини

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 1 артилерійському засобу та 1 радіолокаційній станції противника.

Загальна кількість втрат Росії в особовому складі становить орієнтовно 377 820 осіб. Лише за минулу добу наші захисники та захисниці знешкодили ще 960 окупантів.

Російська армія наступальних та штурмових дій не здійснювала на цій ділянці.Сили оборони відбитли атаку ворога в районі Роботиного Запорізької області.ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм позицій українських військ.