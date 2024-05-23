Найгарячіше на Куп'янському напрямку, ворог атакує на Сході: карта бойових дій на 23 травня
Росія не залишає спроб захопити нові українські території та повернути вже втрачені позиції. Водночас наші військові дають ворогу гідну відсіч на всіх напрямках фронту.
Протягом минулої доби ворог завдав 6 ракетних ударів по позиціях наших військ та населених пунктах, а на фронті відбулось 139 бойових зіткнень. Крім цього, росіяни били із артилерії та РСЗВ.
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Ситуація на ХарківщиніНа Харківському напрямку ворог продовжує штурмові дії. Загалом, тут відбулось 11 бойових зіткнень. Бої точились у районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.
За минулу добу ворог втратив на цьому напрямку 180 осіб, з них 46 – убитими. Також 54 одиниці озброєння та військової техніки. Зокрема, знищено 2 артилерійські системи та 5 таких систем пошкоджено. Також пошкоджено танк та засіб протиповітряної оборони. Крім того, на півночі Харківщини уражено 1 склад із боєприпасами противника.
Ворог намагається наступати на Харківщині: дивіться карту
Ситуація на інших напрямкахНа Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень зросла до 34. Тут порівняно найгарячіше. Сили оборони успішно відбили атака в районах населених пунктів Синьківка та Берестове Харківської області, а також Стельмахівка, Греківка, Невське та Макіївка Луганської області.
На Куп'янському напрямку найгарячіше: дивіться картуНа Лиманському напрямку противник 7 разів намагався прорвати оборону наших військових в районах населених пунктів Торське та Терни Донецької області. На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 10 ворожих атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам'янка та Виїмка Донецької області. На Краматорському напрямку противник 11 разів намагався прорвати оборону наших військ у районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка. Ворог успіху не мав.
Що відбувається біля Часового Яру: дивіться картуНа Покровському напрямку наші воїни відбили 32 атаки у районах населених пунктів Євгенівка, Уманське, Навоселівка-1, Соловйове, Сокіл, Новоалександрівка. Там ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.
На Покровському напрямку відбили 32 ворожі атаки: дивіться картуНа Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Георгіївка та Костянтинівка. Там ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Времівському напрямку ворог здійснив 1 безуспішну спробу прорвати оборону наших військ. На Придніпровському напрямку ворог і далі не відмовляється від спроб витіснити наших військових із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Ворог вчинив 9 марних атак.
Сили оборони завдають втрат ворогу та виснажують його вздовж усієї лінії бойового зіткнення.