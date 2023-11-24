Ворог намагається наступати біля Куп'янська та Авдіївки: карта бойових дій 24 листопада

На фронті українські захисники продовжують утримувати свої позиції та ведуть наступальну операцію на Сході та Півдні. Водночас ворог намагається повернути втрачене та проводить безуспішні штурми.

Росія продовжує ведення злочинної повномасштабної війни проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

Дивіться також БпЛА могли пролетіти понад 500 кілометрів: де розміщені склади зі зброєю, які згоріли у Росії

Ситуація на напрямках фронту

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Наворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. Водночас також росіяни продовжують активну диверсійну діяльність.

Огляд карти бойових дій: дивіться відео

НаРосія, за підтримки авіації, вела штурмові дії в районі Синьківки. Там Силами оборони відбито 3 атаки.

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться карту

Наворог наступальних (штурмових) дій не вів. Напротивник вів безуспішні штурмові дії біля Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 11 атак. Сили оборони України продовжують наступальні дії південніше Бахмута. Ворог зазнає втрат у живій силі та техніці. Наші бійці закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація поблизу Бахмута: дивіться карту

Наворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Силами оборони відбито 20 атак.

Ворог намагається оточити Авдіївку: дивіться карту

Наукраїнські воїни відбили 14 атак ворога в районах Мар'їнки, Георгіївки та Новомихайлівки. Напротивник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського.

Росія намагається штурмувати поблизу Старомайорського: дивіться карту

Наворог вів штурмові дії західніше Вербового, однак успіху не мав.

Ситуація поблизу Вербового: дивіться карту

Наші захисники працюють по ворогу

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби противника.

НаСили оборони України продовжують наступальну операцію. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Нанаші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.