Росіяни штурмують Покровський напрямок та обстрілюють Курщину: карта бойових дій 24 травня
Російське вторгнення в Україну триває. Ворог намагається прорвати оборону, але українські захисники завдають відсічі окупантам.
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Яка зараз ситуація на фронті
На Харківському напрямку росіяни п’ять разів намагалися прорвати оборону українських захисників у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки та Дворічної.
На Куп’янському напрямку відбулося п’ять російських атак. Українські Сили оборони зупинили штурмові дії ворога у районах Колісниківки, Кругляківки та Загризового.
На Лиманському напрямку окупанти атакували 16 разів та намагалися вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Нове, Новомихайлівка, Зелена Долина, Торське, Греківка, Ямполівка та в бік Григорівки та Білогорівки.
Росіяни атакують на Лиманському напрямку: дивіться на карті
На Краматорському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі Курдюмівки, в бік Білої Гори й Предтечиного.
На Торецькому напрямку зафіксовано 21 атаку в районах Романівки, Озарянівки, Кримського, Дружби та Торецька.
Росіяни атакують поблизу Торецька: ситуація на карті
На Покровському напрямку українські воїни зупинили 61 штурмову дію військових російської армії неподалік населених пунктів Шевченко Перше, Миролюбівка, Єлизаветівка, Малинівка, Лисівка, Удачне, Новомиколаївка, Троїцьке, Котлярівка та Андріївка.
Ворог штурмує Покровський напрямок: дивіться на карті
На Новопавлівському напрямку вчора росіяни атакували 30 разів у районах населених пунктів Новопіль, Зелене Поле, Вільне Поле, Багатир, Веселе, Бурлацьке та в напрямку Одрадного.
Російські військові здійснили 30 атак на Новопавлівському напрямку: ситуація на карті
На Оріхівському напрямку окупанти п’ять разів намагалися йти вперед в районах Степового та в напрямку Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку росіяни двічі безрезультатно намагалися пройти вперед.
На Курському напрямку минулої доби ворог завдав вісім авіаударів, скинувши при цьому 12 КАБ, а також здійснив 281 обстріл, з яких 13 – із РСЗВ. Українським захисникам вдалося зупинили 43 штурмові дії російських військових.
На Сіверському та Гуляйпільському напрямках не зафіксовано бойових зіткнень.
На Волинському та Поліському напрямках немає ознак формування наступальних угруповань ворога.
Зазначимо, що за минулу добу українські сили знищили 1130 російських військових та сотні одиниць техніки. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 979 тисяч осіб загиблими та пораненими.