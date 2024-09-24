Кількість штурмів на фронті дещо зменшилася: карта бойових дій станом на 24 вересня

Українські захисники уже 944 добу продовжують вибивати ворога з території нашої держави та звільняти наші землі з окупації. Кількість штурмів на фронті, як порівняти з попередньою добою, зменшилася і склала 143 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари, а також 72 авіаційних ударів. Крім цього, росіяни здійснили 5 097 обстрілів, з них 162 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми Ворог атакував 81 "Шахедом" і ракетами: скільки вдалося збити

Що відбувається на Сході України

На Харківському напрямку за минулу добу в районах населених пунктів Липці та Тихе відбулось два бойових зіткнення.

Біля Липців були бої: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулось сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Кучерівки, Колісниківки та Стельмахівки.

Українські захисники відбивали атаки ворога в районі Глушківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 19 атак противника в районах Чернещини, Дружелюбівки, Невського, Макіївки, Діброви, Торського та Дронівки.

Росіяни намагалися наступати в районі Чернещини: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Силами оборони зупинено одну атаку неподалік Федорівки.

Одну атаку відбили біля Федорівки: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські воїни відбили п'ять спроб загарбників просунутись поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного. Ситуація контрольована.

ЗСУ зупинили спроби ворога просунутися біля Калинівки: дивіться на карті

На Торецькому напрямку за підтримки штурмової авіації ворог 15 разів намагався просунутися вперед. Противник штурмував позиції наших оборонців в районах населених пунктів Дачного, Торецька та Неліпівки.

Росіяни штурмували позиції біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку відбулося 30 атак противника. Ворог намагався просуватись в напрямку Воздвиженки, Маринівки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Новогродівки, Журавки, Красного Яру та Зеленого Поля.

Ворог намагався іти вперед біля Воздвиженки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Українська, де окупанти 21 раз намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

Сили оборони стримують ворога біля Цукуриного: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

На Времівському напрямку неподалік Павлівки та Вугледара Донецької області противник здійснив вісім спроб захопити наші позиції.

Яка ситуація біля Вугледара: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку противник проводив одну атаку поблизу населеного пункту Новоандріївка Запорізької області.

Ворог атакував біля Новоандріївки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ворог провів чотири невдалі штурми, отримавши відсіч відступив.

Яка ситуація на інших напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де за добу ворог застосував 11 авіаційних ударів, використавши при цьому 15 керованих авіабомб. Крім того, здійснив шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню.