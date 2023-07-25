Росіяни відступили в районі Андріївки, успіхи біля Старомайорського: карта боїв за 25 липня

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках. Ворог чинить потужний опір, проте наші воїни досягають успіху.

Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

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Сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов зранку 25 липня повідомив, що у ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій у районі Андріївки, що на Бахмутському напрямку.

Де розташована Андріївка: показуємо на карті бойових дій

Також Андрій Ковальов повідомив, що на напрямку Старомайорське Сили оборони мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.

Старомайорське на мапі бойових дій

Де наступають росіяни

наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Противник завдав авіаударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.

Карта боїв у районі Первомайського

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар'їнки. Ворог обстріляв понад 10 населених пунктів.

Росіяни наступають у районі Мар'їнки: карта боїв

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.

Росіяни наступали в районі Рівнополя: карта боїв

Яка ситуація на решті напрямків фронту

противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 35 населених пунктів. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.авіаудари зафіксовано біля Тернів, Вільшаної та Кислівки, а артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 5 населених пунктів Харківської області.противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного та Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.оперативна обстановка без суттєвих змін.противник завдав авіаударів в районах Гур'їв Козачок і Піщане Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів.