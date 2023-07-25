Росіяни відступили в районі Андріївки, успіхи біля Старомайорського: карта боїв за 25 липня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках. Ворог чинить потужний опір, проте наші воїни досягають успіху.
Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Дивіться також Росіяни пруть на Лиман і з усіх сил тримають Старомайорське: зміни карти фронту за тиждень
Сили оборони просуваються на Бахмутському напрямку
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов зранку 25 липня повідомив, що у ході ведення Силами оборони наступально-штурмових дій противник вимушено відійшов з позицій у районі Андріївки, що на Бахмутському напрямку.
Де розташована Андріївка: показуємо на карті бойових дій
Також Андрій Ковальов повідомив, що на напрямку Старомайорське Сили оборони мали успіх і закріплюються на досягнутих рубежах.
Старомайорське на мапі бойових дій
Де наступають росіяниНа Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки. Ворог завдав авіаударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.
Карта боїв на Бахмутському напрямкуНа Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського. Противник завдав авіаударів біля Новокалинового, Авдіївки та Невельського. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів.
Карта боїв у районі Первомайського
Росіяни наступають у районі Мар'їнки: карта боївНа Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів.
Росіяни наступали в районі Рівнополя: карта боїв