Понад 200 боєзіткнень, Покровський напрямок – найгарячіший: карта фронту 25 травня

Ворог застосовує ракети, авіацію, дрони, артилерію, але українські захисники продовжують нищити окупантів. Розпочалася 1187 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

На фронті протягом минулої доби зафіксували 204 бойових зіткнення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Як змінилася ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог 5 разів намагався прорватися в районах Вовчанська, Строївки, Кутьківки та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 5 атак біля Петропавлівки, Загризового та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку окупанти штурмували 23 рази – біля Копанки, Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Новомихайлівки та у напрямках Карпівки, Григорівки, Греківки, Ольгівки.

Окупанти атакують Лиманський напрямок: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог здійснив 3 невдалі атаки в районах Білогорівки, Виїмки та Переїзного.

На Краматорському напрямку було 4 спроби просування – західніше Андріївки, а також у напрямку Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку зафіксовано 16 атак поблизу Дружби, Диліївки, Кримського, Торецька, Щербинівки, Петрівки, а також у напрямках Плещиївки та Яблунівки.

Ворог штурмує Торецький напрямок: дивіться на карті

На Покровському напрямку ворог штурмував 65 разів. Важкі бої точилися біля Зорі, Миролюбівки, Удачного, Сухого Яру, Новосергіївки, Андріївки, Лисівки, Троїцького, Новоукраїнки та ще понад десятка населених пунктів. ЗСУ втримали позиції.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку росіяни штурмували 14 разів – поблизу Костянтинополя, Багатиря, Одрадного, Шевченка, Вільного Поля, Новосілки, Новополя та інших.

На Оріхівському напрямку зафіксовано 4 спроби штурму біля Степового, Малих Щербаків та у напрямку Новоандріївки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках активних бойових дій ворог не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках змін не зафіксовано, ознак наступальної активності немає.

На Курському напрямку триває операція Сил оборони. Ворог завдав 12 авіаударів, скинув 16 керованих авіабомб та здійснив 246 обстрілів, зокрема 6 з РСЗВ. Українські захисники зупинили 39 атак.

Нагадаємо, що за минулу добу втрати російської армії в особовому складі склали 1020 окупантів. Також захисники України знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 190 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, шість ракет, 112 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки окупантів.