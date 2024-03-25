Ворог тисне на Новопавлівському напрямку: карта бойових дій станом на 25 березня

Вже 761 добу Сили оборони продовжують відбивати напади з боку Росії. Лише протягом останньої доби відбулося 60 бойових зіткнень з противником.

За останню добу противник здійснив 33 ракетних і 70 авіаційних ударів, а також випустив 91 ракету з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. В результаті терористичних атак Росії є жертви серед цивільного населення.

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Яка ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Веселе Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога: дивіться на карті

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 8 атак ворога в районах населених пунктів Богданівка, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку, вдалося відбити 10 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Первомайське Донецької області.

Ворог намагається просуватися на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Окупанти продовжують активно наступати на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази, за підтримки авіації, атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Яка ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

Ситуація на інших напрямах

Наші військові дають гідну відсіч окупантам

Водночас наші військові завдають окупаційним військам втрат в особовому складі та техніці, виснажуючи противника по всій лінії фронту.

Протягом останньої доби авіація Збройних Сил провела удари в 8 районах концентрації ворожих військ, уразивши особовий склад, озброєння та військову техніку противника.

Підрозділи ракетних військ здійснили ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських системах та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

Нанапрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку на позиції наших військ.На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.