Росіяни продовжують тиснути на трьох напрямках на Сході: карта бойових дій за 25 квітня

Українські захисники уже 792 добу продовжують героїчно обороняти позиції на Сході нашої держави. Водночас російські загарбники не припиняють тиснути на ЗСУ на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Ворог також завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

До теми Понад 1000 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 квітня

Що відбувається на Сході України

Нанаші воїнив районі населеного пункту Берестове Харківської області.

Сили оборони відбили атаку ворога біля Берестового: дивіться на карті

Наворогнаших захисників у районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів і Торського Донецької області.

Росіяни атакували в районі Невського: дивіться на карті

Нанаші воїниу районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

ЗСУ відбили атаки біля Білогорівки: дивіться на карті

Нанаші захисникиу районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

Росіяни атакували в районі Очеретиного: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворогнаших військ.

Ворог намагався прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Наворогнаших захисників у районі Старомайорського Донецької області.

Сили оборони відбили штурм біля Старомайорського: дивіться на карті

Що відбувається на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу в техніці

Напротивник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Зокрема, протягом минулої доби ворогпозицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу противника.