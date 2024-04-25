Росіяни продовжують тиснути на трьох напрямках на Сході: карта бойових дій за 25 квітня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські захисники уже 792 добу продовжують героїчно обороняти позиції на Сході нашої держави. Водночас російські загарбники не припиняють тиснути на ЗСУ на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському напрямках.
Загалом на фронті протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Ворог також завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
До теми Понад 1000 окупантів і десятки одиниць техніки: втрати ворога на 25 квітня
Що відбувається на Сході УкраїниНа Куп'янському напрямку наші воїни відбили 1 атаку в районі населеного пункту Берестове Харківської області.
Сили оборони відбили атаку ворога біля Берестового: дивіться на картіНа Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників у районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів і Торського Донецької області.
Росіяни атакували в районі Невського: дивіться на картіНа Бахмутському напрямку наші воїни відбили 25 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
ЗСУ відбили атаки біля Білогорівки: дивіться на картіНа Авдіївському напрямку наші захисники відбили 27 атак у районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.
Росіяни атакували в районі Очеретиного: дивіться на картіНа Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.
Ворог намагався прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті
Яка ситуація на ПівдніНа Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області.
Сили оборони відбили штурм біля Старомайорського: дивіться на картіНа Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Зокрема, протягом минулої доби ворог здійснив 4 безрезультатні атаки позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Що відбувається на інших напрямкахНа Волинському і Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському і Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.
Яких втрат завдали Сили оборони ворогу в техніці
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БпЛА противника.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 району зосередження особового складу противника.