Росіяни тиснуть одразу на 6 напрямках: карта бойових 25 квітня

Російські війська продовжують наступати мало не на всіх ділянках фронту. Лише за минулу добу було зафіксовано 175 боєзіткнень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті 25 квітня

На Куп’янському напрямку зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони зупинили штурмові дії противника у районах Нової Кругляківки, Загризового та в бік Богуславки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 15 разів. Ворог намагався вклинитися в оборону українських захисників поблизу Нового, Колодязів, Торського, Ямполівки та в напрямках Ольгівки, Рідкодуба й Нового Миру.

Ворог атакує на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій загарбників поблизу Білогорівки, у бік Верхньокам’янського та Григорівки.

Росіяни намагалися прорватися на Сіверському напрямку: дивіться на карті

На Краматорському напрямку зафіксовано 13 боєзіткнень у районах Часового Яру, Андріївки та в бік Білої Гори, Предтечиного й Диліївки.

Росіяни активізувалися на Краматорському напрямку: дивіться на карті

На Торецькому напрямку окупанти здійснили 17 атак у районах Торецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного та в бік Диліївки й Новоспаського.

Окупанти атакують на Торецькому напрямку: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 65 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Водяне Друге, Звірове, Тарасівка, Сухий Яр, Березівка, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Котлярівка, Андріївка, а також у напрямку населених пунктів Покровськ, Новопавлівка, Чунишине, Олексіївка, Стара Миколаївка, Романівка, Миролюбівка.

Найважчою залишається ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог здійснив десять атак поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Привільне та в бік Розливу й Одрадного.

Росіяни 10 разів атакували на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку росіяни дев’ять разів намагалися просунутися поблизу населених пунктів Новоданилівка, Малі Щербаки, Степове, Щербаки та в бік Малої Токмачки. Успіху не мав.

Ворог атакував на Оріхівському напрямку: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку українські воїни успішно зупинили три спроби противника просунутися вперед.

На Гуляйпільському та Харківському напрямках минулої доби боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 17 авіаударів, скинувши при цьому 26 КАБ, здійснив 367 обстрілів, з яких п’ять – із РСЗВ. Українські захисники зупинили 27 штурмових дій загарбників.

Яка ситуація на Курському напрямку: дивіться на карті