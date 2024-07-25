Ворог активно діє на Покровському і Курахівському напрямках: карта бойових дій на 25 липня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російська армія продовжує активно діяти на Сході України, намагаючись штурмувати позиції ЗСУ. Найбільше атак ворог провів на Покровському і Курахівському напрямках.
Водночас наші захисники активно протидіють російським загарбникам. Так, протягом минулої доби Сили оборони відбили 149 бойових зіткнень.
До теми Понад 1200 окупантів, 45 артсистем і 2 ППО: втрати ворога станом на 25 липня
Яка ситуація на Сході УкраїниНа Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок.
Росіяни атакували біля Глибокого: дивіться на картіНа Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.
ЗСУ відбили ворожі штурми біля Синьківки: дивіться на картіНа Лиманському напрямку наші війська відбили 15 штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. На напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію.
Російська армія штурмувала позиції біля Макіївки: дивіться на картіНа Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.
ЗСУ відбили атаки біля Верхньокам'янського: дивіться на картіНа Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового.
Сили оборони тримають оборону біля Часового Яру: дивіться на картіНа Торецькому напрямку ворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації, здійснив сім атак на позиції наших військ.
Ворог за допомогою авіації атакував Нью-Йорк: дивіться на карті
Українські військові відбили атаки біля Воздвиженки: дивіться на картіНа Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ.
Росіяни намагалися прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті
Як змінився фронт на ПівдніНа Времівському напрямку окупанти здійснили 13 невдалих атак наших позицій біля Костянтинівки та Водяного. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.
Що відбувається біля Водяного: дивіться на картіНа Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки.
Бойові зіткнення були й біля Роботиного: дивіться на картіНа Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час чотирьох своїх атак на оборонні позиції наших захисників.