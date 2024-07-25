Ворог активно діє на Покровському і Курахівському напрямках: карта бойових дій на 25 липня

Російська армія продовжує активно діяти на Сході України, намагаючись штурмувати позиції ЗСУ. Найбільше атак ворог провів на Покровському і Курахівському напрямках.

Водночас наші захисники активно протидіють російським загарбникам. Так, протягом минулої доби Сили оборони відбили 149 бойових зіткнень.

До теми Понад 1200 окупантів, 45 артсистем і 2 ППО: втрати ворога станом на 25 липня

Яка ситуація на Сході України

Наворог продовжував штурмові дії. Тут відбулосяв районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок.

Росіяни атакували біля Глибокого: дивіться на карті

Накількість боєзіткнень за добу складає. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

ЗСУ відбили ворожі штурми біля Синьківки: дивіться на карті

Нанаші військаокупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. На напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію.

Російська армія штурмувала позиції біля Макіївки: дивіться на карті

НаСили оборонипоблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

ЗСУ відбили атаки біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

Наукраїнські воїни зупинилипрорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового.

Сили оборони тримають оборону біля Часового Яру: дивіться на карті

Наворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації,на позиції наших військ.

Ворог за допомогою авіації атакував Нью-Йорк: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію.

Українські військові відбили атаки біля Воздвиженки: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворогнамагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни намагалися прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

Наокупанти здійснилинаших позицій біля Костянтинівки та Водяного. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

Що відбувається біля Водяного: дивіться на карті

Навідбулосьнеподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки.

Бойові зіткнення були й біля Роботиного: дивіться на карті

Що відбувається на інших напрямках

Наросіяни зазнали поразки під часна оборонні позиції наших захисників.Натаознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні зтапротивник зберігає військову присутність, обстрілював з території Росії українські населені пункти.