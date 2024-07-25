Ворог активно діє на Покровському і Курахівському напрямках: карта бойових дій на 25 липня

25 липня 2024, 08:51
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російська армія продовжує активно діяти на Сході України, намагаючись штурмувати позиції ЗСУ. Найбільше атак ворог провів на Покровському і Курахівському напрямках.

Водночас наші захисники активно протидіють російським загарбникам. Так, протягом минулої доби Сили оборони відбили 149 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на Сході України

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Тихе та Сотницький Козачок.

Росіяни атакували біля Глибокого: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість боєзіткнень за добу складає вісім. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля трьох населених пунктів. Акцентував свої дії ворог в районах Синьківки, Стельмахівки та Петропавлівки.

ЗСУ відбили ворожі штурми біля Синьківки: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 штурмових дій окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське та у Серебрянському лісі. На напрямку ворог активно застосовував штурмову авіацію.

Російська армія штурмувала позиції біля Макіївки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дев'ять атак поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

ЗСУ відбили атаки біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Нового та в напрямку Новомаркового.

Сили оборони тримають оборону біля Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог зосереджував зусилля неподалік населених пунктів Північне та Нью-Йорк, де, за підтримки авіації, здійснив сім атак на позиції наших військ.

Ворог за допомогою авіації атакував Нью-Йорк: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники відбили 38 атак в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Вовче та Карлівка, де загарбники намагалися витіснити українські підрозділи із займаних позицій, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію.

Українські військові відбили атаки біля Воздвиженки: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки, де ворог 32 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни намагалися прорвати оборону біля Красногорівки: дивіться на карті

Як змінився фронт на Півдні

На Времівському напрямку окупанти здійснили 13 невдалих атак наших позицій біля Костянтинівки та Водяного. Били некерованими авіаракетами по Вугледару і в район Урожайного.

Що відбувається біля Водяного: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення неподалік Роботиного, Малої Токмачки та Новодарівки.

Бойові зіткнення були й біля Роботиного: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку росіяни зазнали поразки під час чотирьох своїх атак на оборонні позиції наших захисників.

Що відбувається на інших напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілював з території Росії українські населені пункти.
Автор: Владислав Кравцов