Росіяни атакують на Сході, а ЗСУ наступають на Півдні: карта бойових дій 26 листопада

Українські захисники вже 641 день звільняють території нашої держави від загарбників, завдаючи ворогу шалених втрат. Так, Сили оборони наступали на Півдні України, водночас росіяни намагалися проводити штурми на Сході.

Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, а також здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Дивіться також Понад тисяча окупантів за добу та бронетехніка: втрати ворога на 26 листопада

Що відбувається на Сході України

Наворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Сили оборони

ЗСУ відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Наокупанти наступальних чи штурмових дій не вели.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Водночас Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають загарбникам втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони тримають позиції під Кліщіївкою: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті

Напротивник вів штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Сили оборони

Ворог штурмував позиції ЗСУ біля Мар'їнки: дивіться на карті

Напротивник вів безуспішні штурмові дії південніше Золотої Ниви та східніше Старомайорського Донецької області.

Росія атакувала позиції біля Золотої Ниви: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Наворогнамагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

ЗСУ відбили атаку російської армії біля Роботиного: дивіться на карті

Які втрати у техніці росіянам завдали Сили оборони

Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Нанаші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів противника.