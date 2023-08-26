Запеклі бої за Мар'їнку й спроби наступу росіян на Сході: карта бойових дій за 26 серпня

Російські загарбники не полишають спроб наступати на кількох напрямках на Сході України. Проте ЗСУ продовжують давати потужну відсіч ворогу й завдають чималих втрат.

Лише протягом минулої доби відбулося 40 бойових зіткнень. Російські загарбники намагалися наступати на Бахмутському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському й Шахтарському напрямках, але успіху не мав.

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На Сході тривають запеклі бої

Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Піщаного Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Гряниківка, Синьківка, Куп'янськ, Орлянське Харківської області. Напротивник вів безрезультатні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки, Чернещини, Червоного Става Харківської області, Твердохлібового, Макіївки Луганської області та Спірного, Веселого, Ямполя Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема, Невське, Білогорівка Луганської області та Свято-Покровське, Званівка, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

Карта боїв на Лиманському напрямку

Напротивник вів безрезультатні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Курдюмівка, Біла Гора, Диліївка, Олександро-Шультине, Дружба Донецької області. Напротивник вів наступальні дії в районі Первомайського Донецької області, проте успіху не мав. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

Яка ситуація біля Авдіївки: дивіться на карті

Насили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Новомихайлівка, Костянтинівка, Гостре Донецької області.

Карта бойових дій на Мар'їнському напрямку

Яка ситуація на Півдні

Нанаші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Вугледара Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Времівки, Благодатного, Старомайорського, Урожайного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них: Вугледар, Новоукраїнка, Урожайне, Рівнопіль, Благодатне, Привільне, Бурлацьке Донецької області.Напротивник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області.Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них: Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Лук'янівське, Плавні Запорізької області.

Карта боїв на Півдні

На Півночі продовжуються обстріли

Лісківщина, Богданове Чернігівської області;

Середина-Буда, Кучерівка, Ходине, Степне, Миропільське Сумської області;

Зибине, Охрімівка, Варварівка, Грачовка, Амбарне Харківської області.

Навід артилерійських обстрілів противника постраждали Хрещенівка, Ольгівка, Микільське, Херсон, Дніпровське, Кізомис Херсонської області. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Наоперативна обстановка без суттєвих змін. Напротивник завдав авіаційного удару в районі Удів Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема: