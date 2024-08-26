Ворог тисне в районі Новогродівки на Покровському напрямку: карта бойових дій на 26 серпня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Упродовж минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 42 штурмових і наступальних дії ворога.
Так, майже половина російських атак відбулася в районі Новогродівки. Яка ситуація на фронті, – передає 24 Канал.
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Карта бойових дій на 26 серпня
- На Харківському напрямку відбулося 4 ворожих атаки в районах Липців і Вовчанська.
- На Куп'янському – окупанти 15 разів штурмували наші позиції біля Петропавлівки, Синьківки, Колісниківки, Глушківки, Стельмахівки та в напрямку Лозової.
- На Лиманському – агресор атакував 21 раз. Намагався просунутися неподалік 7 населених пунктів. Основних зусиль докладав у районі Невського, де провів 9 штурмів.
Яка ситуація на фронті: дивіться карту
- На Сіверському напрямку українські захисники відбили 7 штурмових дій загарбників поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Виїмки, Білогорівки й Іванодар'ївки.
- На Краматорському – окупанти атакували 13 разів біля Ступочок, Іванівського, Андріївки, Григорівки, Кліщіївки. Найактивніше – в районі Часового Яру.
- На Торецькому – бійці Путіна за підтримки авіації здійснив 7 атак неподалік Неліпівки та Торецька.
- На Покровському напрямку наші воїни зупинили 42 штурмових і наступальних дії у бік населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Калинове, Маринівка і Новогродівка.
Майже половина ворожих атак відбулася у районі останнього. Також цей населений пункт піддався двом ударам некерованими авіаракетами,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
- На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 20 атак біля Карлівки, Невельського, Первомайського, Георгіївки, Михайлівки та Костянтинівки.
- На Времівському – за уточненою інформацією, ворог здійснив 10 штурмів наших позицій неподалік Водяного, Костянтинівки та Вугледара.
- На Гуляйпільському й Оріхівському напрямках російські загарбники активних наступальних дій 25 серпня не проводили.
- На Придніпровському – окупанти атакували наші позиції двічі. Однак, отримали жорстку відсіч, зазнали втрат і відійшли. Також ворог бомбардував 5 КАБами район Токарівки.
- На Волинському та Поліському – ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Сумською областю противник з території Росії активно застосовує керовані авіабомби по районах українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області, де триває операція наших військ,
– наголосили в Генштабі.
Додали, українські воїни активно завдають ворогу відчутних втрат в живій силі та техніці. Наші захисники виснажують бойовий потенціал агресора по всій лінії фронту та в тилу.
Загалом за минулу добу втрати Росії склали 1140 осіб. Також наші військові знешкодили 4 танки, 17 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем, РСЗВ, ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 80 автомобілів і 13 одиниць спеціальної техніки окупантів.