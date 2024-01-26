Напружені бої біля Авдіївки та Мар'їнки, розширення плацдарму: карта бойових дій 26 січня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові вже 702 день героїчно протистоять російському агресору по всій лінії фронту. Протягом минулої доби Збройні Сили відбили 82 атаки ворога на різних напрямках.
Загалом ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військових. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів.
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Ситуація на Сході УкраїниНа Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.На Авдіївському напрямку українські захисники протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
Напружені бої тривають біля Авдіївки: дивіться на картіНа Мар’їнському напрямку українські воїни відбили 25 атак ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
Яка обстановка поблизу Мар'їнки: дивіться на карті
На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.
Що відбувається на Півдні
Що відбувається на лівому березі: дивіться на карті
Обстановка на Півночі країниНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в бєлгородській області.
Втрати ворога
Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.
Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 990 окупантів. Від 24 лютого 2022 року втрати російської армії вже сягають 380 600 особового складу.