Напружені бої біля Авдіївки та Мар'їнки, розширення плацдарму: карта бойових дій 26 січня

Українські військові вже 702 день героїчно протистоять російському агресору по всій лінії фронту. Протягом минулої доби Збройні Сили відбили 82 атаки ворога на різних напрямках.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях військових. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів.

Дивіться також Найбільш недооцінене військо: чому Україна опустилася на 18 місце найсильніших армій світу

Ситуація на Сході України

Нанашими захисниками відбито 6 атак ворога біля Синьківки, Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 5 атак окупантів в районах населених пунктів Терни, Торське Донецької області та ще 2 атаки поблизу Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Наукраїнські захисники протягом минулої доби відбили 6 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Степове, Авдіївка та ще 10 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

Напружені бої тривають біля Авдіївки: дивіться на карті

Наукраїнські воїни відбили 25 атак ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Яка обстановка поблизу Мар'їнки: дивіться на карті

Нанашими захисниками відбито 6 атак окупантів південно-східніше Водяного, Золотої Ниви та західніше Старомайорського Донецької області.

Що відбувається на Півдні

Наукраїнські оборонці відбили 3 атаки ворога південно-східніше Роботиного Запорізької області. НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 6 безуспішних штурмів позицій українських військ.

Що відбувається на лівому березі: дивіться на карті

Обстановка на Півночі країни

Втрати ворога

Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж кордону в бєлгородській області.

Протягом минулої доби підрозділами ракетних військ завдано ударів по 3 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще по 1 важливій цілі противника.

Лише протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 990 окупантів. Від 24 лютого 2022 року втрати російської армії вже сягають 380 600 особового складу.