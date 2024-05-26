Понад 1000 ударів БпЛА по позиціях ЗСУ, наступ на Харківщині захлинувся: карта боїв 26 травня

Сили оборони нівелювали загрозу прориву на Харківщині. Захисники стримують ворога на східному фронті. Особливо інтенсивні бої точаться на Покровському напрямку.

За минулу добу відбулося понад 140 бойових зіткнень. Станом на 10 ранку 26 травня розгорнулося 35 боїв. Де наразі тривають сутички з окупантами, передає 24 Канал.

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Ворожий наступ на Харківщині провалився

Як повідомляє Генштаб, на Харківському напрямку загроза прориву окупантів ліквідована. Наразі захисники організували стійку оборону і завдають ворогові значних втрат там, де він намагається здійснити атаки.

Окупанти тричі намагалися штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Ворог не полишає спроб просунутися вперед з району села Лук’янці – там триває бій.

Де розташовані Лук'янці: дивіться на карті

Росіяни отримали жорстоку відсіч у районі Невського і наступають на Красногорівку

На Куп’янському напрямку сьогодні вже відбулося шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. У районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються.

Окупанти сунуть на Новоєгорівку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку наші воїни дали жорстоку відсіч окупантам, які намагалися просунутися у напрямку Невського.

Окупанти отримали міцного ляща біля Невського: дивіться на карті

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока. Противник вже 14 разів атакував позиції наших оборонців. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають.

Бої на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів у районі Костянтинівки. Ворог продовжує наступати в районі Красногорівки.

Противник наступає на Красногорівку: дивіться на карті

На Времівському напрямку, неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі.

Атака поблизу Старомайорського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

Яка ситуація на Півдні

На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

Де розташована Мала Токмачка: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Зазначимо, що вчора ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів із застосуванням 56 КАБів, 1001 удар дронами-камікадзе.