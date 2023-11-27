Закріплення ЗСУ на лівому березі, бої біля Авдіївки: карта бойових дій 27 листопада

Українські захисники стійко тримають оборону по всій лінії фронту, паралельно контратакуючи та закріплюючись на позиціях. Найважча ситуація, вже класично, довкола Бахмута, Авдіївки та на лівому березі Херсонської області.

Повідомляється, що протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнення. Загалом росіяни завдали 1 ракетного та 34 авіаційних ударів, також здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню як по позиціях ЗСУ, так і по населених пунктах.

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Ситуація на східних рубежах

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” наворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки Харківської області та Новоселівського Луганської області, де Силами оборони відбито 7 атак.Наворог вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав.Наросіяни невдало намагалися прорвати українську оборону біля Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та східніше Північного Донецької області. ЗСУ відбили 10 атак противника. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Бахмут – досі одна з найнапруженіших точок: дивіться на карті

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" наворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новобахмутівки, південніше Новокалинового, Сєверного, Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 30 атак.

Ситуація навколо Авдіївки лишається складною: дивіться на карті

На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Українські захисники відбили 7 атак.

Наступ ЗСУ на Півдні

Напротивник наступальних (штурмових) дій не вів.Наокупанти вели невдалі спроби штурмових дій західніше Вербового Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

Обстановка на Півночі

Втрати ворога на 27 листопада

Водночас Сили оборони України продовжують наступати на, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” наСили Оборони продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Лише протягом минулої доби українські захисники ліквідували 750 окупантів. Таким чином загальне число втрат російської армії з початку повномасштабного вторгнення становить 325 580 одиниць особового складу.

Окрім цього, за добу українці знищили 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 1 артсистему, 4 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 11 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.