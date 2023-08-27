Стримування ворога на Сході та наступ на Півдні: карта бойових дій за 27 серпня

Росіяни намагаються наступати, щоб захопити нові українські території, а також повернути ті, що були під їхнім тимчасовим контролем. Але захисники України стримують наступ окупантів, кров'ю виборюючи право жити в незалежній державі.

Протягом доби відбулося понад 40 бойових зіткнень. Ворог завдав 5 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктам. Подробиці щодо нічної атаки оприлюднять згодом.

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Бої на Сході

Наартилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Тополі Харківської області. Напротивник вів безуспішні наступальні дії у районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів у районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Кремінна, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Спроби наступу окупантів на Сході

Напротивник вів безуспішні наступальні дії у районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Оріхово-Василівка, Новомаркове, Ступочки, Андріївка, Курдюмівка Донецької області.

Ситуація біля Бахмута

Напротивник вів безуспішні наступальні дії у районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Керамік, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Нетайлове Донецької області. Насили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар'їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Курахівка, Олександропіль, Гостре, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

Що відбувається біля Мар'їнки

Наворог завдав авіаційних ударів у районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Вугледар, Водяне, Шахтарське, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області.

Ситуація на Півдні

Напротивник завдав авіаційних ударів у районах Малої Токмачки, Оріхова та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Староукраїнка, Гуляйпільське, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області.

Запорізький напрямок

Що відбувається на Півночі України

Навід артилерійських обстрілів противника постраждали Ольгівка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.Водночас, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.Наоперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів у трьох областях: