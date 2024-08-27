Найскладніша ситуація на Донеччині, зокрема біля Покровська: карта бойових дій 27 серпня

Ситуація на фронті залишається напруженою – з інтенсивними бойовими діями на Куп'янському, Лиманському та Покровському напрямках, де ворог здійснює найбільше атак. Також пекло на Торецькому напрямку.

Українські війська успішно відбивають удари окупантів, на чому наголосили в Генштабі вранці 27 серпня. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає про ситуацію на різних напрямках та показує, який вигляд має лінія фронту.

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Ситуація на фронті: найголовніші напрямки

Ворог продовжував наступальні дії, зокрема в районі Вовчанська, де відбулося три бойових зіткнення.Відбулося 16 атак противника, які Сили оборони успішно відбили біля Новоосинового, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

Лінія боєзіткнення в Харківській області: дивіться на карті від DeepState

Наші війська зупинили 20 атак окупантів в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського.Сили оборони України відбили сім штурмових дій ворога поблизу Спірного, Верхньокам'янського та Виїмки.Війська України зупинили п'ять спроб противника прорвати оборону в районі Часового Яру.Ворог здійснив 15 атак у районах Торецька і Нью-Йорка.

Що відбувається на Торецькому напрямку на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Українські захисники відбили 60 штурмових дій противника в районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки та інших населених пунктів, завдаючи ворогу значних втрат.

Ворог не полишає спроб захопити Покровськ: дивіться на карті від DeepState

Сили оборони відбили 18 ворожих атак поблизу Красногорівки, Гострого, Георгіївки та Костянтинівки.Росія здійснила 22 штурмові дії в напрямку Водяного, Вугледара та Пречистівки, активно використовуючи бронетехніку.Ворожі підрозділи не проводили активних наступальних дій.Окупанти зробили чотири спроби вибити українських воїнів з позицій, але всі вони були безуспішними.Оперативна ситуація залишається без змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Додамо, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник утримує військове угрупування та обстрілює українські населені пункти з території Росії.

Втрати ворога за минулу добу становлять 1 280 представників особового складу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення – 610 100 бійців. Крім того, росіяни втратили ще 12 танків, 19 бойових броньованих машин та десятки іншої техніки.