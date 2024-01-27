ЗСУ стримують російські війська на Авдіївському та Куп'янському напрямках: карта фронту 27 січня

Українські військові уже 703 добу героїчно відбивають атаки ворога на всіх ділянках фронту. Сили оборони продовжують завдавати втрат російським окупантам.

Загалом протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень між українськими та російськими військами. У цьому матеріалі 24 Каналу також дізнавайтесь, який вигляд має лінія фронту на бойових напрямках.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Ця ділянка перебуває в зоні відповідальності Оперативного стратегічного угрупування військ "Північ". Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Ворог укріплює кордон в Бєлгородській області, зокрема нарощують щільність мінно-вибухових загороджень.ОСУВ "Хортиця" повідомляє, що на цій ділянці фронту наші захисники відбили 13 атак ворога біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Лінія фронту на Куп'янському напрямку: дивіться на карті від DeepState

Українські війська відбили 8 атак окупантів поблизу Тернів та Торського Донецької області.Збройні Сили відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

Сили оборони відбили атаки ворога в районі Бахмута: дивіться на карті від DeepState

ОСУВ "Таврія" інформує, що на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші військові стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 20 атак загарбників неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 9 атак в районах Опитного, Водяного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку: дивіться на карті від DeepState

Удари росіян

Ворог завдав 8 ракетних (зенітними керованими ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі Мирнограду, Новоградівки Донецької області та Антонівки Херсонської області) та 4 авіаційних удари, здійснив 78 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські оборонці продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.Українські захисники відбили атаку окупантів в районі Золотої Ниви Донецької області.Сили оборони відбили 6 атак противника північніше Приютного, південніше Червоного, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.ОСУВ "Одеса" зазначає, що Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій українських військ.