Бої у Великій Новосілці та на межі з Дніпропетровщиною: як змінилася лінія фронту за тиждень

Ситуація на фронті залишається вкрай складною. Найважчі бої тривають в Донецькій області. Також важкі бої тривають в Харківській, Луганській, Херсонській областях та Курській області Росії.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 20 по 26 січня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Бої на Курщині, Харківщині та Луганщині

Уперше за кілька тижнів на Курському напрямку не зафіксовано жодних змін на лінії фронту. Проте там тривають важкі бої на півночі та на півдні утвореного раніше плацдарму, а також в районах Мартинівки та Погребків.

Також тривають бої в районах Липців та Вовчанська на Харківщині, проте змін на лінії фронту там не зафіксовано. Ворог продовжує постійні обстріли з артилерії та керованими авіабомбами. Також загарбники постійно атакують Харків.

На Куп'янському напрямку ситуація залишається складною, однак у порівнянні з минулими тижнями є тенденція до стабілізації лінії фронту. Північніше Куп'янська росіяни змогли просунутися біля села Западне, а північні околиці населеного пункту перейшли в сіру зону.

Південніше від Куп'янська ворожі війська просунулися біля Табаївки. Водночас їхні наміри розширити плацдарм у напрямках Колісниківки та Кругляківки продовжують зазнавати провалу. У районах Лозовї, Зеленого Гаю та Копанок ворогу також просунутися не вдалося.





Ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Важкі бої тривають і на Луганщині, де ворог намагається вийти на адмінмежі області. Минулого тижня росіянам вдалося просунутися в Макіївці у напрямку Греківки.

Водночас в районі Невського, Іванівки та Тернів попри успіхи ворожої армії тижнем раніше, минулого тижня лінія зіткнення не змінилася.





Ситуація на Луганщині та півночі Донеччини / Карта DeepStateMAP

Бої в Часовому Яру

На Сіверському напрямку бої тривають в районі села Виїмка, однак жодних змін на лінії зіткнення на цьому напрямку не зафіксовано.

Водночас триває 298-ма доба оборони Часового Яру. Більшість міста залишається під контролем Сил оборони. Зіткнення тривають у міській забудові в мікрорайонах Десята, Новопівнічний, Новий та у центральній частині міста.

Минулого тижня росіянам вдалося просунутися поблизу східних околиць міста біля мікрорайону Новий. Водночас щодо самого міста – розширилася сіра зона у центральній частині. Ворог продовжує Руйнувати Часів Яр з усього наявного озброєння.

Ускладнює ситуацію і те, що поблизу міста росіяни почали використовувати підрозділи ахматівців та колишніх вагнерівців. У 24-й бригаді імені Короля Данила кажуть, що вони підготовлені до штурмів.





Ситуація в Часовому Яру / Карта DeepStateMAP

Бої в Торецьку

Складні бої тривають також і в районі Торецька й у самому місті. Ворог скидає щодня десятки авіабомб, руйнуючи буквально все. Це ускладнює оборону.

Ба більше, майже вся підконтрольна Україні територія Торецька позначена як сіра зона. Бійці, котрі тримають оборону в місті та на його околицях кажуть, що причиною цього є те, що лінії фронту, як такої, в Торецьку та поблизу нього немає. Це ускладнює ситуацію, бо позиції Сил оборони та ворога можуть бути у сусідніх будинках і є також можливості заходити в тил як з боку противника, так і з боку Сил оборони.

Минулого тижня ворогу вдалося просунутися у північній частині Торецька в напрямку Кримського, а також у західному напрямку аж за межі міста.





Ситуація в Торецьку / Карта DeepStateMAP

Що відбувається навколо Покровська

Покровський напрямок залишається один із найскладніших на лінії фронту, адже ворог докладає чимало зусиль для того, аби втілити план з оточення Покровська.

У районі Воздвиженки росіяни майже дійшли до траси Покровськ – Костянтинівка. Відстань від лінії фронту до дороги – близько кілометра. Також ворог штурмує Баранівку та хоче просунутися в напрямку Єлизаветівки.





Ситуація в районі Воздвиженки / Карта DeepStateMAP

Відстань від лінії фронту до Покровська протягом тижня не змінилася. Хоч бої тривають в Миколаївці, Дачному, Зеленому та Піщаному, однак ворогу просунутися не вдається.

Водночас окупанти обстрілюють Покровськ з різних видів озброєння. Наприклад, минулого тижня ворог вдарив по центральній частині, знищивши будинки та торговий центр.

Складна ситуація на межі Донецької та Дніпропетровської областей. Там тривають бої в районах населених пунктів Новоандріївка, Надеждинка, Успенівка, Удачне та Котлине. Ворог всіляко намагається вийти на адміністративну межу областей і зараз відстань від лінії зіткнення до межі становить 4,5 кілометра.

Найважчі бої ідуть за село Удачне. Минулого тижня Силам оборони вдалося відкинути противника в районі цього села, однак окупанти продовжили натиск і знову просунулися. За Удачним розташоване село Молодецьке, яке на цій ділянці є останнім населеним пунктом Донеччини. Наступне село – Новопідгородне, Дніпропетровської області. Там триває евакуація людей, але ще близько 60 людей залишаються там.





Ситуація на Покровському напрямку / Карта DeepStateMAP

Бої на півдні підконтрольної Україні Донеччини

Ситуація на південній частині підконтрольної Україні частини Донецької області вкрай складна. На Курахівському напрямку тривають бої по всій лінії зіткнення.

Минулого тижня поблизу села Шевченко Сили оборони відкинули противника. Однак ворог продовжує атакувати й прорвався та закріпився в Андріївці. Також тривають бої в Слов'янці, Петропавлівці й Дачному. Довкола Улаклів та Костянтинополя утворюються кліщі.





Ситуація на Курахівському напрямку / Карта DeepStateMAP

На Времівському напрямку ситуація також складна. Минулого тижня росіяни повністю захопили Времівку й абсолютну більшість Великої Новосілки. Офіційно українська сторона не підтверджує втрату Великої Новосілки, адже тривають бої на околицях. Проте по центральній частині, на жаль, розгулює ворог.

Судячи з тенденцій, надалі ворог прагне атакувати на північ для втілення плану повної окупації Донецької області.





Ситуація в районі Великої Новосілки / Карта DeepStateMAP

Велика Новосілка після окупації Курахового була останнім великим форпостом України на південній частині підконтрольної Донецької області. Від Рівнополя до Учасного на Донеччині тепер залишаються тільки села.

Водночас у Запорізькій області тривають бої в районі Роботиного, а на Херсонщині окупанти продовжують спроби висадитися на островах на Дніпрі, але Сили оборони знищують загарбників.

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