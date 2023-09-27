Росія наступає у районі Мар'їнки, але ЗСУ тримають оборону: карта боїв за 27 вересня

Українські військові наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямку. Водночас Силам оборони України вдається стримувати окупантів, які теж проводять наступальні операції не деяких напрямках.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Росіяни намагаються витиснути ЗСУ в районі Мар'їнки

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"противник наступальних чи штурмових дій не вів. Водночас українські сили ведуть наступальні й штурмові дії на Бахмутському напрямку. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Карта бойових дій у районі Мар'їнки

наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

ЗСУ відбили атаку в районі Новодарівки: карта боїв

Яка ситуація на решті напрямків фронту

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції. Наші бійці завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.