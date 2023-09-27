Росія наступає у районі Мар'їнки, але ЗСУ тримають оборону: карта боїв за 27 вересня
27 вересня 2023, 08:30Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Українські військові наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямку. Водночас Силам оборони України вдається стримувати окупантів, які теж проводять наступальні операції не деяких напрямках.
Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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Росіяни намагаються витиснути ЗСУ в районі Мар'їнкиУ зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках противник наступальних чи штурмових дій не вів. Водночас українські сили ведуть наступальні й штурмові дії на Бахмутському напрямку. У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.
Карта боїв на Авдіївському напрямкуНа Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.
Карта бойових дій у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.
ЗСУ відбили атаку в районі Новодарівки: карта боївСили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Наші бійці завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.