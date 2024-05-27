ЗСУ покращують рубежі оборони на Харківському напрямку: карта бойових дій станом на 27 травня

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті станом на 27 травня. Українські захисники продовжують стримувати наступ ворога та подекуди покращувати свою оперативну обстановку на фронті.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Станом на ранок 27 травня відбулося ще 29 боїв на фронті.

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Яка ситуація на фронті на Сході України

Нанаші воїни сьогодні відбили атаку агресора в напрямку Липців. Українські підрозділи втілюють заходи з покращення рубежів оборони, на окремих ділянках мають успіх.

Сили оборони мають успіхи біля Липців: дивіться на карті

Навід початку доби противник чотири рази намагався покращити тактичне положення. Напружена ситуація в районі Петропавлівки. У районах населених пунктів Степова Новоселівка та Невське атаки відбиті. Триває бій у районі Греківки. Ситуація контрольована.

Напруженою лишається ситуація в районі Петропавлівки: дивіться на карті

Наукраїнські воїни відбивали п'ять штурмових дій загарбників. Зупинено три атаки. Продовжуються бойові зіткнення в районах Спірного та Виїмки. Ситуація напружена.

Біля Виїмки продовжуються бої: дивіться на карті

Напротивник вчинив невдалу спробу атакувати в районі Кліщіївки.

Ворог спробував атакувати в районі Кліщіївки: дивіться на карті

НаСили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника. Тривають бойові дії поблизу населених пунктів Сокіл, Уманське та Невельське. Відбито атаку в районі Новоолександрівки.

ЗСУ відбили атаку в районі Новоолександрівки: дивіться на карті

Натриває чотири бойові зіткнення в районах Красногорівки, Новомихайлівки, Парасковіївки та Костянтинівки. Ситуація динамічна та залишається під контролем Сил оборони.

Біля Красногорівки були зіткнення: дивіться на карті

Що відбувається на Півдні

Насьогодні ведеться оборонний бій неподалік Старомайорського. Ситуація контрольована.

Біля Старомайорського ведуться бої: дивіться на карті

Сили оборони завдали втрат ворогу у техніці

Наштурмових дій противника не відбувалося. Водночас агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив на позиції наших військ з метою витіснення особового складу з переднього краю оборони. На, а саме – на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили пункт управління противника, 17 районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт окупантів.

На решті напрямків оперативна обстановка без суттєвих змін.