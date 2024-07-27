37 атак на Покровському напрямку, активні дії на Торецькому: карта бойових дій на 27 липня

Українські захисники уже 885 добу продовжують обороняти нашу державу від загарбників, повертаючи територію нашої держави з окупації. Однак ворог не припиняє тиснути на позиції ЗСУ, зокрема на Сході України.

Протягом минулої доби зафіксовано 122 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 80 авіаударів, і здійснив 4 636 обстрілів, з них 71 – із реактивних систем залпового вогню.

До теми Понад тисячу "демобілізованих" окупантів та сотні одиниць техніки: втрати ворога на 27 липня

Що відбувається на Сході України

Навідбулосяв районах населених пунктів Глибоке, Слобожанське та Вовчанськ.

Бої відбулися поблизу Глибокого: дивіться на карті

Накількість ворожих атак за добу склала. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Табаївки, Піщаного та Стельмахівки.

ЗСУ відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

Наворогнеподалік Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

Ворог атакував біля Невського: дивіться на карті

Наукраїнські захисники відбивалиросійських загарбників поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки.

Противник штурмував позиції біля Верхньокам'янського: дивіться на карті

Наокупанти атакувалив районах Григорівки і Часового Яру.

Яка ситуація біля Часового Яру: дивіться на карті

Наворог, за підтримки авіації, здійснивнеподалік Північного, Залізного, Нью-Йорка та Торецька.

Росіяни атакували біля Нью-Йорка: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Тимофіївка, Новоселівка Перша, Веселе, Вовче та Яснобродівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.

Ворог концентрує зусилля біля Новоолександрівки: дивіться на карті

НаСили оборонибіля Красногорівки, Костянтинівки, Нетайлового, Карлівки та Парасковіївки, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони відбили атаки біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

На, за уточненою інформацією, противник здійснивнаших позицій неподалік Старомлинівки, Водяного, та Костянтинівки.

Яка ситуація біля Старомлинівки: дивіться на карті

Наокупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки – загалом провели

Окупанти хотіли вибити ЗСУ з району Малої Токмачки: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат наші захисники завдали ворогу

Наоперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог завдав авіаудару по району Тягинки.Натаознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На кордоні зтапротивник зберігає військову присутність, продовжує обстріли населених пунктів з території Росії.

Наші воїни активно завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали трьох ударів по районах зосередження особового складу противника, а також уразили артилерійську систему, дві радіолокаційні станції та один ЗРК "Бук".