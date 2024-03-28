Найгарячіше на Новопавлівському й Авдіївському напрямках: карта бойових дій 28 березня

Російська армія вже 764 добу намагається штурмувати позиції ЗСУ на фронті, однак наші захисники мужньо тримають оборону проти ворога. Наразі найгарячіша ситуація на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 11 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

До теми Ліквідовано понад 700 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 28 березня

Що відбувається на Сході України

Наворог наступальних чи штурмових дій не вів. Нанаші воїнипротивника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Росіяни намагалися прорвати оборону в Білогорівці: дивіться на карті

Нанаші воїниворога в районі населених пунктів Іванівське, Андріївка Донецької області.

Ворог штурмував позиції біля Іванівського: дивіться на карті

Нанаші захисникив районах населених пунктів Бердичі, Семенівка та Невельське Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Росіяни атакували в районі Бердичів: дивіться на карті

НаСили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, де противник, за підтримки авіації,наших військ.

Окупанти штурмували позиції біля Новомихайлівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні

Наворог, за підтримки авіації,

наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного Запорізької області.

В районі Старомайорського ворог намагався атакувати: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат зазнав ворог у техніці

Наворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 3 пунктах управління БпЛА та ще одному важливому об'єкту противника.