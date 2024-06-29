Загарбники намагаються витіснити ЗСУ з позицій поблизу Торецька: карта бойових дій 29 червня

Українські захисники 857 добу дають потужну відсіч російським загарбникам на фронті. Водночас ворог намагався атакувати позиції Сил оборони на кількох важливих напрямках.

Протягом минулої доби зафіксовано 170 бойових зіткнень. Станом на ранок 29 червня вже відбулося 37 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на напрямках фронту

зараз відбулося 6 атак окупантів в районі Вовчанська. У Генштабі зазначили, що 2 з них відбито, боєзіткнення у чотирьох локаціях наразі продовжуються. Ситуація контрольована.Крім того, відомо, що минулої доби на напрямку загарбники втратили 129 осіб живої сили, 40 з них – безповоротно. Знищено три бойові броньовані машини, вісім автомобілів та три одиниці спецтехніки. Пошкоджено, зокрема, один танк, три ББМ, три артилерійські системи та два автомобілі. Уражено 35 бліндажів ворога та знищено один склад з боєприпасами.

Тривають бої в районі Вовчанська: дивіться на карті

триває атака наших позицій в районі Стельмахівки. Там ситуація контрольована.Сили оборони вже відбилидва ворожих штурми. Однак 3 спроби загарбників просунутись уперед біля Спірного та Виїмки продовжуються. Українські воїни завдають ворогу комплексного вогневого ураження.від початку доби відбулося п’ять боєзіткнень. ЗСУ відбили дві атаки поблизу Калинівки, точаться бойові дії у районі Часового Яру. Російський агресор успіху не має.

Точаться бойові дії у районі Часового Яру: дивіться на карту

Ворог активно діє– сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Торецька. Продовжується бій у 3 локаціях.

Окупанти прагнуть витіснити Сили оборони з позицій біля Торецька: дивіться на карті

Особливо активним противник залишається. Вже з початку доби здійснив вісім спроб прорвати нашу оборону в районах Воздвиженки, Прогреса та Сокола. З них чотири іще триває. Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів.продовжується атака загарбників на Парасковіївку. Ситуація під контролем Сил оборони. Ще п’ять штурмів відбито в районі Костянтинівки. Ворог зазнав втрат. Йде підрахунок.російський агресор намагається просунутися в районі Водяного. Українські підрозділи стримують загарбників вогнем.

Загарбники намагаються просунутися в районі Водяного: дивіться на карті

Наші воїни придушили спробу окупантів прорвати оборону у районі Новоданилівки. Наактивних наступальних дій противник не проводив.