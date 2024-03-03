Окупанти спробували штурмувати в районі Кринків: карта бойових дій на 3 березня
3 березня 2024, 08:42Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Окупанти намагалися атакувати на Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Оріхівському напрямку. Окрім того, спробували штурмувати в районі Кринків.
Наші захисники та захисниці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
До речі Ворог перекидає свої резерви: яка тактика росіян в районі Бахмута
Карта бойових дійНа Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність аби не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.На Куп'янському напрямку окупанти здійснили 4 атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, успіху не мали.На Лиманському Сили оборони відбили 8 атак агресора в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.
Ситуація на полі бою: дивіться картуНа Бахмутському ЗСУ відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.На Авдіївському – відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Там окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону наших військ.На Оріхівському ворог провів 4 атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області. Успіху не мав.На Херсонському Сили оборони продовжують утримання позицій. Агресор здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.
Українські воїни потужно нищать окупантів
- Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.
- Повітряні Сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
- Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу ворога.