Окупанти спробували штурмувати в районі Кринків: карта бойових дій на 3 березня

Протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення. Окупанти намагалися атакувати на Куп'янському, Авдіївському, Бахмутському, Лиманському, Новопавлівському та Оріхівському напрямку. Окрім того, спробували штурмувати в районі Кринків.

Наші захисники та захисниці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

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Карта бойових дій

напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність аби не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.напрямку окупанти здійснили 4 атаки в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, успіху не мали.Сили оборони відбили 8 атак агресора в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області.

Ситуація на полі бою: дивіться карту

Українські воїни потужно нищать окупантів

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу противника.

Повітряні Сили збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 артилерійському засобу ворога.

ЗСУ відбили 15 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Андріївка.– відбито 14 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке та Невельське Донецької області.напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки. Там окупанти 25 разів намагалися прорвати оборону наших військ.ворог провів 4 атаки в районі населеного пункту Роботине та західніше Новопрокопівки Запорізької області. Успіху не мав.Сили оборони продовжують утримання позицій. Агресор здійснив безуспішну спробу штурму в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.