Фіксують майже 200 боєзіткнень, серед них найбільше – на Донеччині: карта бойових дій 3 вересня

Найбільш напружена ситуація на фронті спостерігається на Покровському, Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках. На відповідних ділянках зафіксовано найбільшу кількість атак противника.

Командування Сил оборони України інформує вранці 3 вересня, що захисники успішно відбивають штурмові дії ворога, завдаючи йому значних втрат. Дізнавайтесь у цьому матеріалі 24 Каналу більше про карту бойових дій.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Відбулося п'ять бойових зіткнень поблизу Вовчанська.Сили оборони відбивали 23 штурмові атаки противника неподалік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового.

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Ворог здійснив 18 атак біля Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.Українські воїни зупинили 7 спроб прориву оборони у районах Верхньокам'янського, Виїмки, Івано-Дар'ївки та Спірного.Відбулося вісім бойових зіткнень біля Кліщіївки, Калинівки, Часового Яру, Ступочок та Білої Гори.

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Загарбники провели 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки, Романівки та Неліпівки.Наші захисники відбивали 56 штурмових дій противника у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Новогродівки, Крутого Яру, Гродівки, Михайлівки та Селидового.

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Сили оборони України зупинили 39 атак ворога поблизу Українська, Георгіївки, Костянтинівки, Галицинівки та Красногорівки.Противник здійснив 21 наступальну дію біля Водяного, Вугледара, Костянтинівки та Пречистівки.Українські захисники відбили дві атаки противника.Ситуація без особливих змін.

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Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Як зазначають в Генштабі Збройних Сил, протягом минулої доби загалом зафіксовано 197 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також російські війська були активними на Курахівському, Времівському та Куп'янському напрямках фронту.

Втрати ворога становлять 1 360 осіб. Також українські воїни знешкодили 10 танків, 35 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 36 безпілотників оперативно-тактичного рівня та іншу зброю окупантів.