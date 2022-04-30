Ворогу не вдається йти у наступ: карта бойових дій станом на 30 квітня

Уже 66-ий день Україна дає опір російським загарбникам. Однак окупанти досі не полишають спроб захопити Південь та Схід, тому саме там тривають найзапекліші бої.

Російські загарбники не проводять жодних наступальних дій на Півночі. Натомість свої сили ворог зосередив на Півдні та Сході.

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Ситуація на фронті станом на ранок 30 квітня

За даними Генштабу, росіяни проводять наступальні дії, щоб повністю захопити Донецьку та Луганську області. Адже це дозволить їм отримати сухопутний коридор до тимчасово окупованого Криму. Вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах окупанти гатять по позиціях Збройних Сил України та цивільній інфраструктурі з артилерії та авіації.

Де безрезультатно намагалися наступати росіяни

У напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке на Харківщині;

на Лиманському напрямку;

Курахівському напрямку;

Сєвєродонецькому напрямку.

На Волинському, Поліському та Південнобузькому активних наступальних дій росіяни не проводять. Водночас на Запоріжжі – не припиняють обстріли позицій ЗСУ.

На Миколаївщині окупанти активізували повітряну розвідку, щоб викрити резерви наших військових.



Бойові дії в Україні станом на ранок 30 квітня / Карта Liveuamap

Зауважимо, наші захисники активно дають відсіч російським загарбникам, які прийшли на нашу землю. Втрати ворога – колосальні. Вони демотивують інших російських військових долучатися до війни, про що свідчать перехоплені розмови.

Лише за минулу добу на Донбасі ЗСУ відбили 14 атак, знищили 11 танків, 7 артилерійських систем, 28 одиниць броньованої техніки та 14 автомобілів. Тому перемога обов'язково буде за нами.

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