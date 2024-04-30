Найбільше ворог атакує в районі Бахмута та Авдіївки: карта бойових дій 30 квітня

Українські захисники тримають лінію фронту, відбиваючи атаки російських загарбників. Найчастіше ворог здійснює спроби штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Також неспокійно в районі Новопавлівки, Лимана, Куп'янська та на інших ділянках фронту. Загалом зафіксували 115 бойових зіткнень за добу. У цьому матеріалі 24 Каналу дізнавайтесь, який вигляд має карта бойових дій станом на 30 квітня.

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Ситуація на напрямках

Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність, аби не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки.Наші воїни відбили 9 атак біля Берестового, Новосергіївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.Сили оборони відбили 13 атак, здійснених загарбниками за підтримки авіації, у районах таких населених пунктів: Твердохлібове, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області, а також Терни, Торське та Зарічне Донецької області.Наші захисники відбили 33 атаки в районі Білогорівки Луганської області; Верхньокам'янського, Нового, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Роздолівки та Часового Яру Донецької області. На цій ділянці противник за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення.

Яка ситуація в районі Бахмута на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Наші захисники відбили 24 атаки в районах таких населених пунктів: Архангельське, Новокалинове, Очеретине, Сокіл, Соловйове, Семенівка, Орлівка та Нетайлове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Що відбувається під Авдіївкою Донецької області: дивіться на карті від DeepState

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах таких населених пунктів: Костянтинівка, Георгіївка та Урожайне Донецької області, де росіяни за підтримки авіації 20 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.Противник за підтримки авіації 7 разів атакував позиції Збройних Сил в районі Старомайорського Донецької області та Новодарівки Запорізької області.

Ворог штурмує позиції українських військових на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснив 3 безрезультатні атаки на позиції українських бійців.

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Втрати загарбників

Українські воїни продовжують активними діями завдавати військам Росії втрат в живій силі та техніці. Захисники виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту.