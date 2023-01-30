Ворог намагається наступати одразу на чотирьох напрямках: карта бойових дій станом на 30 січня
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти продовжують атакувати територію України. Найважча ситуація на Донбасі, де ворог намагається наступати.
Як наші військові потужно протистоять ворогу та як змінюється ситуація на полі бої – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Ракетні обстріли не вщухають
Протягом минулої доби окупанти завдали авіаційного та 3 ракетних удари, один з яких – по Харкову. Також ворог здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед мирного населення.
Яка ситуація на фронтах
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.
З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів:
- Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області;
- Волфине, Писарівка і Запсілля – Сумської;
- Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ Харківської області.
Схід
Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.
За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.
- На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.
- На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині.
- На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Сєверне, Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка.
- На Новопавлівському напрямку обстріляні Богоявленка, Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.
Південь
- На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони більш як 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.
- На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.
Досягнення наших ЗСУ за добу
Наша авіація протягом 29 січня завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:
- 2 радіолокаційних станції,
- склад боєприпасів,
- один інший важливий об'єкт противника.
Противник і далі зазнає втрат. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області, лише 28 січня, привезли приблизно 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.
Станом на 30 січня наші захисники ліквідували вже 126 650 окупантів. Лише за минулу добу денацифікували 490 ворогів. Окрім того, щодня росіяни втрачають величезну кількість техніки.