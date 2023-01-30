Ворог намагається наступати одразу на чотирьох напрямках: карта бойових дій станом на 30 січня

Російські окупанти продовжують атакувати територію України. Найважча ситуація на Донбасі, де ворог намагається наступати.

Як наші військові потужно протистоять ворогу та як змінюється ситуація на полі бої – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Ракетні обстріли не вщухають

Протягом минулої доби окупанти завдали авіаційного та 3 ракетних удари, один з яких – по Харкову. Також ворог здійснив 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. На жаль, є поранені та загиблі серед мирного населення.

Яка ситуація на фронтах

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

З мінометів та артилерії ворог обстріляв райони населених пунктів:

Хрінівка та Красний Хутір Чернігівської області;

Волфине, Писарівка і Запсілля – Сумської;

Одноробівка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Зелене, Нескучне, Тернова, Стариця, Верхня Писарівка, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки і Новомлинськ Харківської області.

Схід

Противник веде наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На інших напрямках – обороняється.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Роздолівка, Васюківка, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

На Куп'янському напрямку обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області.

обстріляно райони населених пунктів Дворічна, Вільшана, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Зелений Гай, Вишневе на Харківщині та Новоселівське, Стельмахівка і Андріївка Луганської області. На Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині.

вогневого ураження зазнали Макіївка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва Луганської області та Терни і Ямполівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області.

від вогневого впливу постраждали Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Диліївка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий артилерійський вогонь потрапили Сєверне, Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка.

під ворожий артилерійський вогонь потрапили Сєверне, Водяне, Первомайське Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка і Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку обстріляні Богоявленка, Вугледар, Нескучне і Велика Новосілка Донецької області.

Південь

На Запорізькому напрямку від вогню артилерії противника постраждали райони більш як 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Полтавка, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка Запорізької області та Нікополь – Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку російські окупанти обстріляли передмістя та місто Херсон. Є постраждалі серед мирних мешканців.

Досягнення наших ЗСУ за добу

Наша авіація протягом 29 січня завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника та 2 удари по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:

2 радіолокаційних станції,

склад боєприпасів,

один інший важливий об'єкт противника.

Противник і далі зазнає втрат. До одного із місцевих моргів Горлівки Донецької області, лише 28 січня, привезли приблизно 20 тіл загиблих окупантів з районів Новобахмутівки та Майорська.

Станом на 30 січня наші захисники ліквідували вже 126 650 окупантів. Лише за минулу добу денацифікували 490 ворогів. Окрім того, щодня росіяни втрачають величезну кількість техніки.