Ворог активно штурмує позиції ЗСУ на Покровському напрямку: карта бойових дій на 30 травня
Українські військові уже 827 добу стримують російських загарбників на фронті, не даючи їм просуватися. Найзапекліші бої цього разу відбулися на Покровському напрямку.
Протягом цієї доби загалом зафіксовано 116 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах 5 ракетних ударів, 58 авіаційних ударів та 127 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це розповів в етері телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.
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Що відбувається на Сході УкраїниНа Харківському напрямку окупанти продовжують проводити наступальні дії. Загалом минулої доби відбулося 9 бойових зіткнень, бої точилися в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ.
Ворог продовжує атакувати в районі Липців: дивіться на картіНа Куп'янському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Сили оборони України успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Новоєгорівка, Невське Луганської області.
Сили оборони відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на картіНа Лиманському напрямку противник здійснив 9 спроб прорвати оборону українських військ в районі Тернів, Торського Донецької області та в Серебрянському лісі.
Росіяни хотіли прорвати оборону біля Тернів: дивіться на картіНа Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 5 атак
ЗСУ відбили атаку ворога біля Білогорівки: дивіться на картіНа Краматорському напрямку українські воїни відбили 7 атак противника в районах Кліщіївки, Нового, Іванівського, Богданівки Донецької області.
Противник намагався просунутися біля Кліщіївки: дивіться на картіНа Покровському напрямку українські воїни відбили 35 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Невельське, Яснобродівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.
Сили оборони відбили наступ ворога під Новоолександрівкою: дивіться на картіНа Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Парасковіївка, де ворог за підтримки авіації 12 разів намагався прорвати оборону українських військ.
ЗСУ стримують росіян біля Красногорівки: дивіться на карті
Яка ситуація на Півдні УкраїниНа Времівському напрямку противник здійснив 7 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ в напрямку населеного пункту Старомайорське Донецької області.
Ворог атакував біля Старомайорського: дивіться на картіНа Оріхівському напрямку наші воїни відбили 5 атак противника в районах населених пунктів Малі Щербаки та Мала Токмачка Запорізької області.
Сили оборони відбили атаки біля Малої Токмачки: дивіться на картіНа Придніпровському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські окупанти здійснили 7 безуспішних атак на позиції Сил оборони України.