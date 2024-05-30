Ворог активно штурмує позиції ЗСУ на Покровському напрямку: карта бойових дій на 30 травня

Українські військові уже 827 добу стримують російських загарбників на фронті, не даючи їм просуватися. Найзапекліші бої цього разу відбулися на Покровському напрямку.

Протягом цієї доби загалом зафіксовано 116 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав по позиціях українських військ та населених пунктах 5 ракетних ударів, 58 авіаційних ударів та 127 обстрілів із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Про це розповів в етері телемарафону речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, передає 24 Канал.

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Що відбувається на Сході України

Наокупанти продовжують проводити наступальні дії. Загалом минулої доби відбулося, бої точилися в районах населених пунктів Липці, Стариця, Вовчанськ.

Ворог продовжує атакувати в районі Липців: дивіться на карті

Навідбулося. Сили оборони України успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Дружелюбівка Харківської області, Новоєгорівка, Невське Луганської області.

Сили оборони відбили атаки ворога біля Синьківки: дивіться на карті

Напротивник здійснивукраїнських військ в районі Тернів, Торського Донецької області та в Серебрянському лісі.

Росіяни хотіли прорвати оборону біля Тернів: дивіться на карті

НаСили оборони України

в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Виїмка, Роздолівка Донецької області.

ЗСУ відбили атаку ворога біля Білогорівки: дивіться на карті

Наукраїнські воїнипротивника в районах Кліщіївки, Нового, Іванівського, Богданівки Донецької області.

Противник намагався просунутися біля Кліщіївки: дивіться на карті

Наукраїнські воїнив районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Невельське, Яснобродівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

Сили оборони відбили наступ ворога під Новоолександрівкою: дивіться на карті

НаСили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка, Водяне, Парасковіївка, де ворог за підтримки авіаціїукраїнських військ.

ЗСУ стримують росіян біля Красногорівки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні України

Напротивник здійснивукраїнських військ в напрямку населеного пункту Старомайорське Донецької області.

Ворог атакував біля Старомайорського: дивіться на карті

Нанаші воїнив районах населених пунктів Малі Щербаки та Мала Токмачка Запорізької області.

Сили оборони відбили атаки біля Малої Токмачки: дивіться на карті

Наросійські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра у Херсонській області. Протягом минулої доби на цьому напрямку російські окупанти здійснилина позиції Сил оборони України.