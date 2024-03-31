Ворог 85 разів штурмував позиції ЗСУ на фронті: карта бойових дій 31 березня

Сили оборони 767 добу продовжують давати відсіч окупантам у повномасштабній війні. Однак російська армія намагається активно штурмувати позиції ЗСУ, зокрема, на Новопавлівському напрямку.

Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 17 ракетних та 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Яка ситуація на напрямках фронту

Волинський та Поліський напрямки. Оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки. Ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

Куп'янський напрямок. На цій ділянці фронту ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Лиманський напрямок. Українські захисники відбили 6 атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка на Луганщині, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

Бахмутський напрямок. Наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

ЗСУ відбили атаки ворога на Бахмутському напрямку: дивіться на карті

Авдіївський напрямок. Збройні Сили України відбили 24 атаки в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

Лінія фронту на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та східніше Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

Сили оборони стримують окупантів на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті

Оріхівський напрямок. На цій ділянці фронту окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Херсонський напрямок. Ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

Яких втрат зазнала російська окупаційна армія