Контрнаступ ЗСУ на Донбасі, ситуація біля Кремінної: карта бойових дій станом на 31 грудня

Найважчі бої йдуть на Донбасі. Окупанти ще досі намагаються наступати біля Бахмута, оскільки хочуть покращити своє тактичне положення.

Українські захисники продовжують героїчно протистояти загарбникам та відбивати їхні атаки на різних напрямках.

24 канал аналізує карту бойових дій станом на 31 грудня за даними Генштабу, ISW та Deepstate.

Увага ЗСУ "задвохсотили" ще понад 700 окупантів: втрати ворога станом на 31 грудня

Наразі окупанти намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках. Продовжують ведення наступу на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Що відбувається біля Кремінної

Ворог продовжував обмежені контратаки для відновлення втрачених позицій на лінії Сватове – Кремінна. Генштаб ЗСУ зазначає, що українські воїни відбили ворожу атаку на Стельмахівку, що за 15 кілометрів на Захід від Сватового.

Російські "воєнкори" стверджують, що атаки армії Росії були в районі Джерельного, що за 10 кілометрів на Захід від Сватового, а частини 76-ї ПДВ і частини 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії ЦВО просунулися на Північний Захід від Кремінної у бік Макіївки.

Також тривають бойові дії в районі Білогорівки, за 10 кілометрів на південь від Кремінної.

Сватове – Кремінна на карті:

Ситуація на Донбасі

Окупанти сповільнили наступ в районі Бахмута. За інформацією Генштабу ЗСУ, українські воїни відбивали атаки біля Соледара, Івановського, а також Кліщіївки.

Водночас Сили оборони України, за даними Генштабу ЗСУ, відбили атаки загарбників на Авдіївку, Кам'янку, Веселе, Водяне, Красногорівку та Мар'їнку.

Своєю чергою, окупанти продовжували вести вогонь вздовж лінії зіткнення Авдіївки і Донецька та у західній частині Донеччини та східної частини Запоріжжя.

Лінія фронту біля Бахмута: показуємо на карті

Зазначимо, що вчора, 30 грудня, ймовірно, ЗСУ завдали удару по району зосередження окупантів у Донецьку, про що свідчать фото наслідків удару по готелю "Вікторія" в Донецьку, де часто бували високопоставлені діячі та російські військові. Тоді ж стало відомо про загибель начальника контрольно-слідчого відділу Слідкому Росії Євгена Рябкова.

Ракетні удари окупантів

Упродовж доби російські загарбники завдали 16 авіаційних ударів, 15 з яких — по цивільній інфраструктурі. Зокрема, ворог застосував вісім БПЛА Шахед-136, усі вони були збиті.

Крім того, ворог здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від артилерійських обстрілів російськими окупантами мирних населених пунктів загинули цивільні люди.

Ситуація на Півночі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На двох останніх напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Семенівка і Залізний Міст Чернігівської області, Запсілля і Велика Рибиця – Сумської, а також Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Чугунівка і Зарубинка на Харківщині.

Як виглядає карта бойових дій в Україні:

Коротко про обстріли ворога на усіх напрямках фронту