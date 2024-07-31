Окупанти активно діють на Покровському та Торецькому напрямках: карта фронту 31 липня

Окупаційна армія Росії продовжує спроби штурмів позицій ЗСУ. Найбільше атак ворог провів на Покровському та Торецькому напрямках.

Водночас наші захисники активно протидіють російським загарбникам. Так, протягом минулої доби зафіксовано 144 бойові зіткнення.

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Яка ситуація на напрямках фронту

окупанти продовжували наступальні (штурмові) дії. Загалом, за даними Генштабу ЗСУ, відбулося 6 бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

відбулося 7 бойових зіткнень за добу. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.наші війська відбили 18 атак російської армії в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.ЗСУ відбили 4 атаки в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Переїзне та Виїмка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру Донецької області.

Що відбувається в районі Часового Яру: дивіться на карті

Противник 23 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУв районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

Ворог 23 намагався вклинитися в оборону українських захисників на Торецькому напрямку: дивіться на карті

українські воїни відбили 48 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.ворог зробив 5 безуспішних спроб прорвати оборону ЗСУ у напрямку Степової Новосілки Донецької області.відбулось 5 бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Також в Генштабі додали, що на кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії.