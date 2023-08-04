Росіяни "вчепилися" за Старомайорське, бої під Бахмутом: карта бойових дій за 4 серпня

Російські окупаційні війська продовжують наступати на Сході України. Також ворог намагається стримати наступ Сил оборони на Півдні.

Українські військові стримують наступ росіян на Сході під активними обстрілами ворога. Як і раніше, росіяни прагнуть захопити Авдіївку та Мар'їнку.

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На яких напрямках наступають росіяни на Сході

Сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаударів в районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів Донецької області.

Сили оборони стримують росіян біля Іванівського: карта боїв

ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.

Мапа бойових дій у районі Авдіївки

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаударів в районі Красногорівки та Мар'їнки. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

ворог завдав авіаударів в районі Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.

Карта боїв біля Старомайорського

Яка ситуація на Півдні та на решті напрямків

противник завдав авіаударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка Харківської області.артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Торське Донецької області.ворог завдав авіаударів в районі Успенівки та Малої Токмачки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам'янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів.оперативна обстановка без суттєвих змін.ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова та Веселого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.