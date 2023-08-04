Росіяни "вчепилися" за Старомайорське, бої під Бахмутом: карта бойових дій за 4 серпня
4 серпня 2023, 08:40Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська продовжують наступати на Сході України. Також ворог намагається стримати наступ Сил оборони на Півдні.
Українські військові стримують наступ росіян на Сході під активними обстрілами ворога. Як і раніше, росіяни прагнуть захопити Авдіївку та Мар'їнку.
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На яких напрямках наступають росіяни на СходіНа Бахмутському напрямку Сили оборони стримують противника в напрямку південніше та південно-східніше Іванівського. Ворог завдав авіаударів в районі Часового Яру, Іванівського та Дружби. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів Донецької області.
Сили оборони стримують росіян біля Іванівського: карта боївНа Авдіївському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Здійснив безуспішні наступальні дії північніше та південно-східніше Авдіївки та південно-східніше Первомайського. Артилерійських обстрілів зазнали Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське та Невельське Донецької області.
Мапа бойових дій у районі АвдіївкиНа Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка. Ворог завдав авіаударів в районі Красногорівки та Мар'їнки. Здійснив обстріли населених пунктів Красногорівка, Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районі Макарівки та села Рівнопіль. Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення західніше Старомайорського та східніше Урожайного. Артилерійських обстрілів зазнали Времівка, Рівнопіль, Новосілки Донецької області.
Карта боїв біля СтаромайорськогоНа Куп'янському напрямку противник завдав авіаударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка Харківської області.На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне, Торське Донецької області.