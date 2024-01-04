Ворог атакував позиції ЗСУ біля Авдіївки й Мар'їнки: карта бойових дій за 4 січня

Українська армія вже 680 днів продовжує відбивати потужні атаки ворога, повертаючи назад свої території. Росіяни активно штурмували позиції Сил оборони на Авдіївському і Мар'їнському напрямках.

Загалом протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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Що відбувається на Сході України

Наукраїнські захисникиворога в районі Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області.

Українські військові відбили атаки біля Синьківки: дивіться на карті

Напротивник наступальних чи штурмових дій не вів. Нанаші воїниокупантів поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки біля Андріївки: дивіться на карті

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 13 атак біля Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 19 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Росіяни штурмували українські позиції біля Авдіївки: дивіться на карті

Нанаші оборонці продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де

ЗСУ відбили російські атаки поблизу Георгіївки: дивіться на карті

Яка ситуація на Півдні України

Наокупанти наступальних чи штурмових дій не вели.Наукраїнські захисники відбили атаку противника в районі Роботиного Запорізької області.

Росія атакувала позиції українських військових біля Роботиного: дивіться на карті

Як змінився фронт на інших напрямках

Яких втрат завдали Сили оборони ворогу у техніці

НаСили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник. Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.Наоперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Напротивник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та 2 пункти управління противника.