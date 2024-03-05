Ворог 28 разів атакував позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку: карта бойових дій 5 березня

Українські захисники продовжують тримати оборону та давати відсіч ворогу по всій лінії фронту. Найгарячішими напрямками наразі є Новопавлівський та Авдіївський.

Протягом минулої доби зафіксовано 74 бойові зіткнення. Підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, 1 засобу протиповітряної оборони та 6 артилерійських засобах противника.

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Ситуація на фронті

Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.Ворог здійснив 7 атак в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

Росія намагалася штурмувати на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

Окупанти атакували на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.Нашими захисниками відбито 28 атак ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку: показуємо на карті

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Пречистівки та Урожайного Донецької області, де ворог, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

Окупанти штурмують Новомихайлівку: показуємо на карті

Втрати ворога

За минулу добу українські захисники знищили 1700 окупантів, а також десятки одиниць техніки. Загальні втрати ворога складають 419 тисяч бійців, а також 56 одиниць військової техніки.

Також стало відомо, що росіяни втратили ще один корабель. У мережі поширюють відео, на якому видно ураження корабля "Сергій Котов". За інформацією ЗМІ, на кораблі перебувало було 80 осіб екіпажу. Це судно окупанти використовували як військове. Зокрема, корабель міг транспортувати крилаті ракети типу "Калібр".

Ворог здійснив 1 атаку в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії.