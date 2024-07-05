Важка ситуація в районі Торецька: карта бойових дій 5 липня

Росія не полишає спроб просуватись. Перед цим вона стирає з лиця землі міста та села, залишаючи тільки руїни.

За минулу добу військові зафіксували 155 бойових зіткнень. Ворог атакував українські підрозділи 1 ракетою, завдав 59 авіаційних ударів (залучив 111 КАБів), здійснив понад 4 000 обстрілів, 115 з них – з реактивних систем залпового вогню.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

Нанапрямку ворог продовжував наступати. Там відбулося 19 бойових зіткнень в районах населених пунктів Сотницький Козачок, Глибоке, Липці та Вовчанськ.

Яка ситуація в районі Сотницького Козачка: дивіться на карті DeepState

Нанапрямку росіяни атакували 4 рази. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки.

Що відбувається поблизу Синьківки: дивіться на карті

Нанапрямку ЗСУ відбили 14 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Терни та Невське.

Що відбувається у районі Тернів: дивіться на карті

Нанапрямку українські військові відбили 10 штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам'янського, Кліщіївки та Виїмки.

Як змінилась ситуація на Сіверському напрямку: дивіться на карті

Нанапрямку ЗСУ зупинили 17 спроб росіян прорвати оборону в районах Калинівки, Григорівки та Кліщіївки.

Яка ситуація в районі Калинівки: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 30 атак неподалік населених пунктів Північне, Торецьк та Нью-Йорк.

Аналітики DeepState написали, що отримали повідомлення від військових про критичний та невтішний стан справ в районі Торецька, а саме – населених пунктах Нью-Йорк та Юр'ївка. Зокрема, написали, що командування має звернути увагу на процес управління 41 окремої механізованої бригади прикомандированими підрозділами.

У протилежному випадку – командування 41 бригади зітре прикомандировані підрозділи, а ситуація лише погіршиться. Аналітики зазначили, що саме на неймовірних зусиллях бійців стримується натиск ворога, от тільки люди не вічні.

Що відбувається в Нью-Йорку: дивіться на карті

Нанапрямку ЗСУ відбили 38 штурмові дій в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Прогрес, Лозуватське, Новоселівка Перша, Євгенівка, Уманське та Яснобродівка, де росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Важка ситуація біля Новоолександрівки: дивіться на карті

Нанапрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Георгіївки, Красногорівки, Невельського, Парасковіївки, де Росія 11 разів намагалась прорвати оборону наших військ.

Росія намагається наступати на Георгіївку: дивіться на карті

Нанапрямку ворог Росія здійснила 7 штурмів українських позицій в районі Водяного та Макарівки Донецької області. Нанапрямку відбулось два бойових зіткнення в районах Малої Токмачки та Роботиного.

Що відбувається в районі Роботиного на Запоріжжі: дивіться на карті

Нанапрямку окупанти далі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Дві атаки росіян успіху не мали. Нанапрямках – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявили. На кордоні з

Яких втрат ворогу завдали ЗСУ

Росія зберігає військову присутність, здійснює обстріли населених пунктів з території Росії, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1 110 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 11 бойових броньованих машин, 54 артилерійських систем, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 54 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки,

– розповіли українські бійці.

Авіація та ракетні війська та артилерія Сил оборони тільки за минулу добу: