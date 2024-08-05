Фіксують 124 зіткнення, ворог найбільше тисне біля Покровська: карта бойових дій за 5 серпня

Українські воїни тримають фронт, відбиваючи атаки російських окупантів. Ворог втрачає особовий склад та зброю у спробах захопити нові території.

Генштаб вранці 5 серпня інформував, що за минулу добу відбулось 124 бойових зіткнень на фронті. У цьому матеріалі 24 Канал розповідає детально про ситуацію на полі бою.

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Яка ситуація на напрямках

Ворог продовжував здійснювати штурмові дії. Відбулося 11 бойових зіткнень у районах таких населених пунктів, як Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

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За добу кількість боєзіткнень збільшилася до 6. Сили оборони відбили штурми противника біля 5 різних населених пунктів. Окупанти зосереджували зусилля на напрямку Петропавлівки, де здійснили 2 атаки.Наші війська відбили вісім штурмів окупантів у районах Макіївки, Тернів та Невського.Сили оборони відбили вісім атак поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Виїмки. З них 5 атак були зосереджені біля Виїмки.Українські воїни зупинили 15 спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Іванівського, Ступочок, Білої Гори, Кліщіївки та Андріївки. Понад половина зіткнень відбулася біля Часового Яру.

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Ворог здійснив 18 атак, основні зусилля зосереджуючи в районах таких населених пунктів, як Нью-Йорк і Торецьк. Окрім того, загарбники здійснювали штурми поблизу Залізного і Північного, а місто Торецьк та його околиці зазнали 14 авіаударів.Наші захисники відбили 30 атак, основні зусилля ворог зосереджував у районах Желанного і Новоолександрівки, де відбулася майже половина зіткнень.

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Захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Костянтинівки, Парасковіївки та Карлівки. Загалом противник 11 разів намагався прорвати нашу оборону.Окупанти здійснили шість штурмів наших позицій, з яких три відбулися неподалік Водяного.Відбулося три бойові зіткнення неподалік Малої Токмачки, а також ще дві атаки ворог провів у районі Роботиного та в напрямку Новоданилівки.

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Росіяни зазнали поразки під час двох бойових зіткнень.Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено, оперативна ситуація – без суттєвих змін.

Противник зберігає військову присутність, обстрілюючи з території Росії такі населені пункти, як Сопич, Бачівськ, Чуйківка та Прогрес.

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Додамо наостанок, що за добу втрати російських загарбників становлять 1 180 бійців. Також наші воїни ліквідували: