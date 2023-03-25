59 відбитих атак ворога, бої у Бахмуті: карта бойових дій за 25 березня

Російські окупаційні війська продовжують наступати на кількох напрямках фронту. Сили оборони стримують ворога та не дозволяють просунутись вглиб .

Генштаб ЗСУ повідомляє, що противник зосереджує зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. На них українські воїни відбили понад 59 ворожих атак. 24 Канал аналізує карту бойових дій від Deppstate станом на 25 березня.

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У Бахмуті запеклі бої

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області.

Російські загарбники продовжують атаки в районі Бахмута, ймовірно, вони досягли деяких успіхів у місті та його околицях. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 березня, показують, що російські війська просунулися до траси Т0504 Костянтинівка – Часів Яр – Бахмут на Південь від Іванівського.

Водночас українські війська, ймовірно, відбили ділянку траси E40 Бахмут – Слов'янськ на Північ від Бахмута, про що свідчать геолокаційні кадри.

Росіяни наступають на Бахмут: карта

Росіяни атакують Авдіївку

Росіяни обстріляли населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не мав.

Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

Росіяни продовжують неземні атаки на Авдіївку: карта

Ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам'янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп'янськ і Піщане Харківської області, Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Терни та Спірне на Донеччині.

Прифронтові Харківщина та Сумщина під обстрілами

Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області, Харківка, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки та Миропілля на Сумщині, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка.

Поблизу кордону з Білоруссю – спокійно

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено.

На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів російської армії. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Успіхи ЗСУ

Наші захисники відбили на них 59 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Сили оборони збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотників.